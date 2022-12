Orsi consiguió el préstamo millonario con voto de edil colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La solicitud pareció un déjà vu de la discusión de abril. A poco más de 24 horas de que la Junta Departamental de Canelones lo fuera a tratar como un asunto “grave y urgente”, el intendente Yamandú Orsi presentó este lunes una solicitud para endeudarse por $ 880 millones. Lo hizo apelando explícitamente al voto del edil colorado Jerónimo Costa, que le garantizaría la mayoría especial requerida para aprobar este préstamo junto a la bancada del Frente Amplio, como ocurrió la vez pasada con el curul blanco Juan López, que fue tildado de “traidor” y hasta de “pobre diablo” por algunos correligionarios.

Con este monto, que se empezaría a pagar dentro de dos años y con 7 % de interés, el jefe comunal pretende hacer obras de caminería rural, recolección de residuos y alumbrado público. Son intervenciones que intentó llevar adelante a partir de la aprobación de un fideicomiso por US$ 80 millones, en agosto del año pasado, que se truncó después de la intervención de jerarcas nacionalistas y colorados. Unos ocho meses luego, Orsi redujo casi a la mitad el monto y consiguió el apoyo de López para endeudarse por US$ 43 millones, dejando en el camino obras que buscará hacer con el nuevo préstamo.



El nuevo pedido y su tratamiento urgente generaron, otra vez, inquietud a la interna de la coalición de gobierno. Si se aprobaba, el jefe comunal canario habría concretado su plan inicial gracias a los votos de ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, en instancias separadas, pese a la intervención de autoridades nacionales.



Después de la deliberación, Costa acompañó ayer la solicitud. En la sesión se presentó una resolución complementaria para crear una comisión de seguimiento del endeudamiento, integrada por delegados de la Intendencia de Canelones y ediles de los tres partidos representados en la Junta Departamental.

El subsecretario de Vivienda y referente canario del Partido Colorado, Tabaré Hackenbruch, articuló hasta última hora con Costa -en diálogo con el expresidente y secretario general de su fuerza política, Julio María Sanguinetti- para marcar la postura contraria al endeudamiento. “Creemos que Canelones tiene los recursos necesarios para hacer frente a las obras que se necesitan en el sector rural”, afirmó a El País antes de la votación.



El viceministro reconoció que no le “cayó bien” el pedido, pese a su “buen vínculo” con Orsi. Especialmente, porque se puso a consideración en una sesión que estaba destinada a hacer un balance sobre la comisión que investigó las presuntas irregularidades cometidas por el exalcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, y a designar una calle de Pando con el nombre de su madre, Rosa Legnani. Además, porque en la solicitud la comuna recordó -sin consultarle a Costa, según el jerarca- que meses atrás el edil había hecho una intervención a favor del refaccionamiento de la caminería rural, contemplado ahora. “No le estamos dando libertad de acción ni lo estamos obligando (a no votar). Le transmitimos nuestra postura y pensamos que va a estar en línea. Es la posición de todo el Partido Colorado”, subrayó Hackenbruch en la previa a la sesión.

Dos énfasis del proyecto Uno de los puntos reseñados en el pedido de Orsi, más allá de la caminería rural, es el financiamiento de ómnibus eléctricos. El director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, lo destacó en Twitter tras la votación.



A su vez, parte del monto se destinará a la transformación de todos los tendidos de alumbrado a la tecnología LED. La intendencia aseguró que parte de la deuda se cubrirá con el dinero ahorrado por esta medida.

Posturas

El lunes, el edil Costa había votado en contra en la Comisión de Hacienda porque -aseguró- lo había tomado “por sorpresa” el pedido. De todos modos, los votos oficialistas alcanzaron para tratarlo de forma urgente en el plenario. Ayer, el tema era el punto 53 a consideración de los ediles.



El Partido Nacional se mostró en contra, en bloque. Si bien en los pasillos de la Junta se rumoreaba que López podría ofrecer de nuevo el “voto 21”, el edil descartó la opción porque recién están comenzando las obras del fideicomiso aprobado en abril. Una declaración de la bancada apuntó contra “la poca capacidad de gestión” del intendente y el perjuicio para futuras generaciones.



“El intendente es un consumidor compulsivo de productos financieros. Eso ha quedado demostrado en el ciclo interminable de solicitudes de crédito”, denunció el edil Gustavo Morandi, y recordó que la comuna tiene una deuda superior a los US$ 506 millones. El tema también fue seguido de cerca por el diputado Javier Radiccioni, de su agrupación, que recordó que este año Orsi duplicó el precio de la tasa de gestión de residuos, por lo que, a su juicio, no correspondía solicitar un préstamo para atender este rubro. Y se preguntó qué habrá hecho el intendente para “comprar la conciencia” de Costa.



El edil frenteamplista Carlos Grille objetó este punto. Y precisó que se proponen obras que no responden solo al tratamiento de los residuos, sino también a la “gestión ambiental” que no cubre la tasa.