Orsi solicita a la Junta anuencia para tomar un préstamo millonario para intervenciones en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Canelones solicitó a la Junta Departamental canaria la anuencia para endeudarse por hasta $ 880.000.000 para financiar el cumplimiento de objetivos en materia de ruralidad, alumbrado y recolección de residuos. El pedido, al que accedió El País, será tratado este lunes por los ediles de la Comisión de Hacienda, que sesionará a partir de las 18 horas.

Si reúne los 21 votos requeridos, el pedido podría ser aprobado por la Junta Departamental en la sesión ordinaria de este martes. Aún no está confirmada la fecha, pero un edil frenteamplista dijo a El País que el tratamiento “va ser lo más rápido posible”.



La solicitud fue remitida por la comuna canaria en las últimas horas, según ediles del Partido Nacional, aunque el documento está fechado el jueves 1° de diciembre. Allí se plantea una tasa de interés máxima del 7%, con un plazo de amortización de hasta 20 años y con un período de gracia de hasta dos años.

Desde la Intendencia de Canelones se negaron a hacer declaraciones sobre el tema. En la solicitud, firmada por el secretario general Francisco Legnani, se menciona expresamente al edil colorado Jerónimo Costa, del sector Batllistas, y “su inquietud respecto a varios temas del quehacer” de la comuna. Consultado por El País, el curul no descartó ni confirmó su apoyo a la propuesta, sino que dijo que lo tomó “por sorpresa”.



Con este endeudamiento el intendente Yamandú Orsi prevé financiar intervenciones que habían sido retiradas del fideicomiso por US$ 43 millones, autorizado por la Junta en abril gracias al voto del edil blanco Juan López. Inicialmente, el jefe comunal había pedido permiso para endeudarse por US$ 80 millones, en agosto de 2021, pero las negociaciones se truncaron después de que intervinieran figuras de la coalición multicolor como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña.



En esa oportunidad, el edil Costa había dicho que creía oportuno destinar US$ 20 millones a “caminería rural y actores productivos del departamento”, según consignó el portal Hoy Canelones. Ese reclamo es el que el intendente Orsi recuerda ahora en la solicitud remitida a los ediles, según supo El País.



La solicitud también sorprendió al edil nacionalista Alejandro Repetto, de la Comisión de Hacienda, que esta tarde hará una valoración primaria del documento. “El fideicomiso que se votó hace unos meses no se ha puesto en ejecución y ya piden otro. Esto demuestra que la Intendencia de Canelones está totalmente desfinanciada”, sostuvo.



Repetto dijo que se anticipa a una votación “exprés” en las próximas horas. “La táctica de ellos es acortar los tiempos de explosión de la bomba. Tienen un edil comprometido, se ve, y ahora tenemos 24 horas de presiones para intentar sacarlo lo antes posible”, sostuvo.