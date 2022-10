El préstamo a Yamandú Orsi que se festeja como un gol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Confianza, certeza y seguridad. Esas fueron las tres palabras que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, subrayó ayer al anunciar que el directorio del Banco República aprobó por unanimidad el financiamiento para el fideicomiso de obras que la Junta Departamental canaria había autorizado en abril, después de varios reveses.

En total, la comuna accederá a US$ 43 millones con una tasa de interés del 4%, un porcentaje inferior al que se preveía al comenzar las negociaciones (7%). Asimismo, se crearán 2.214 puestos de trabajo, en un plan de obras que se ejecutará en los próximos 18 meses y abarcará a todos los municipios canarios.



Posicionado como uno de los dirigente frenteamplistas con más posibilidades de ser candidato en 2024, Orsi aprovechó el envión para transmitirle un mensaje a empresarios, obreros y potenciales votantes: que en su gestión las instituciones financieras confían y, a su vez, esto puede hacerse alineándose con los intereses sindicales y empresariales para hacer obras que benefician a la población.



“En un año tan particular como el 2023, donde finalizarán las obras de UPM, las del puerto, las del ferrocarril, donde el propio sindicato de la construcción está planteando la necesidad de que aparezcan más obras para que esa masa de trabajadores tenga actividad permanente, la Intendencia de Canelones comunica que (la inversión nacional en obras) se amplía en US$ 43 millones”, subrayó Orsi. El jefe comunal enfatizó que optaron por la oferta de República Afisa, la fiduciaria del “banco país”, a pesar de haber recibido propuestas de la banca privada.



A su vez, señaló que están negociando con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para que aporte “parte” del crédito.

Celebración

En el entorno de Orsi festejan el anuncio de ayer como un “gol” del intendente, frente a la “victoria pírrica” de blancos y colorados cuando se truncaron las primeras negociaciones para financiar obras en Canelones.



La propuesta original de Orsi, presentada en agosto del año pasado, consistía en un endeudamiento por US$ 80 millones.



Tras la intervención de dirigentes de proyección nacional, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y del ministro de Ambiente, Adrián Peña, los ediles de la coalición multicolor rechazaron la iniciativa en la Junta Departamental. Esto molestó al intendente de Canelones, quien en un video cuestionó entonces la mediación de los jerarcas: “El diablo metió la cola”, dijo.



Sin embargo, Orsi fue por la revancha y negoció individualmente con cada edil una nueva propuesta de fideicomiso.



Después de haberse asegurado “el voto 21” del edil blanco Juan López, Orsi envió el proyecto a la Junta, que lo votó a las 24 horas, aunque por una cifra algo menor.



El respaldo de López generó rechazo en filas nacionalistas. El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, llegó a anunciar que el edil no pertenecía más a esta colectividad, pero luego se rectificó.



El senador Sebastián da Silva, en tanto, lo tildó a López de “pobre diablo” y acusó al intendente Orsi de “comprar votos de canuto”.

López, que le pidió al intendente una serie de obras en su municipio, aseguró entonces a Telemundo (Canal 12) que varios ediles blancos habían estado “a tres minutos” de votar el fideicomiso de US$ 80 millones, pero no lo hicieron por “una llamada de Torre Ejecutiva”. En diálogo con Así nos va, el programa radial de Carve, agregó que temía “aparecer boyando en el arroyo Las Piedras”.



Estos planteos se diluyeron y, con el paso de los meses, López se mantuvo en la bancada como blanco independiente.

Propuesta

El fideicomiso se usará para financiar 53 intervenciones, en las que actuarán siete empresas.



En 23 casos se harán obras de acondicionamiento urbano en gimnasios, museos y parques municipales.



Además, se instalarán 143 kilómetros de pavimento nuevo y se harán obras hidráulicas a lo largo de la Costa de Oro.



Se adquirirán al menos 10 móviles para el traslado de personas con discapacidad.



A tono con su mensaje, Orsi subrayó ayer que los fondos tienen un “destino muy marcado” y por lo tanto “la transparencia está garantizada”. “Esta administración está dando muestras de certidumbre”, celebró.