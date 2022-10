El Frente Amplio se unió en defensa de Carolina Cosse: "bochornoso para el FA y para los uruguayos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades del Frente Amplio (FA) se expresaron en conferencia de prensa desde La Huella de Seregni para respaldar a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, luego de que los ediles de la oposición aprobaran promover un juicio político contra ella el viernes pasado.

Encabezado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que abrió la conferencia, formaron parte del acto la Mesa Política Nacional del FA, la Mesa Política Departamental, alcaldes, ediles, gabinete de gobierno y los tres intendentes del partido: Yamandú Orsi (de Canelones), Andrés Lima (de Salto, vía Zoom), y la propia Cosse.



Pereira expresó el apoyo total de partido respecto a "la infamia que se ha hecho con la Intendencia de Montevideo y, particularmente, con la intendenta Carolina Cosse", dijo que repudian los "agravios e insultos de los que ha sido parte" y que apoyan la gestión del FA en Montevideo y esperan que se "sepa comprender el atropello institucional que la Intendencia está sufriendo por parte de un tercio de la bancada de los partidos del gobierno".

La intendenta Cosse primero expresó su agradecimiento a la Unidad Temática de Mujeres Frenteamplistas y a todas las personas "no necesariamente votantes frenteamplistas" que le hicieron llegar su apoyo "desde un pensamiento profundamente democrático y republicano".



Cosse insistió en que no puede evitar pensar en que "la información y el contenido (que llevaron sus representantes a la sesión de la Junta Departamental) no les interesa (a los ediles de la coalición)", ya que tras la votación se fueron sin escuchar la información que el secretario general interino, Guillermo Moncecchi, y el prosecretario, Daniel González, habían llevado para presentar. "Y la información era, ni más ni menos, que todos los pedidos de informes ya habían sido contestados", agregó la intendenta. Aunque luego admitió que los ediles del Partido Colorado ingresaron a sala para escuchar la información.



"Lamento que la forma de conducirse sea el ataque, la crispación y el pretender impedir que Montevideo se desarrolle. Estos son los mismos ediles que no votaron el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los que no votaron los créditos a corto plazo –que llevamos adelante, que no generan deuda y generan trabajo – y los mismos que están haciendo esta barbaridad desde el punto de vista republicano y también legal, dicho por abogados que nada tienen que ver con el FA", señaló.

En rueda de prensa, la jerarca comunal también respondió preguntas de los periodistas y remarcó que no hay información que la Intendencia no haya respondido, "otra cosa es si no les gusta la respuesta".



"Muchas veces, en los pedidos de informes se le dice 'la información que usted requiere está aquí', y se le pasa a una URL del sitio web de la intendencia, porque la información está publicada", sostuvo.



La intendenta dijo que "no hay ninguna razón real" para hacer un juicio político y que "el Senado evalúe" si apartarla o no de su cargo como intendenta.



"Si no les interesa el contenido porque se retiran de sala, si todos los pedidos de informe están respondidos, si la Intendencia ranquea en el lugar ocho en 228 en términos de transparencia, si nos votan que no a los prestamos del BID y a los prestamos de corto plazo, y llevan adelante esta medida, me parece bastante obvio que esto es una cortina de humo para tapar otros problemas", señaló antes de puntualizar los "problemas" a los que se está enfrentando el gobierno: "la entrega de pasaportes falsos desde la Torre Ejecutiva, la entrega de un pasaporte exprés a un narcotraficante que estaba preso, el beneficio directo a las tabacaleras, el ingreso de dos personas rusas al Uruguay en plena pandemia".

Cosse también mencionó el "ataque" a la Coordinadora Popular y Solidaria en su organización de las ollas populares, "cuando miles de uruguayos están comiendo" en ellas. "Me da vergüenza ajena", remarcó.



"En la medida de que algunas personas se expresen en términos de cautela, cuidado, republicanismo, a mí me parece que es bueno para el Uruguay. Así que espero que se siga por ese camino", dijo en relación a jerarcas del gobierno que se mostraron en duda respecto al juicio político.



Y concluyó: "si ya se sabe que los votos (en el Senado) no están, vuelvo al humo. No sé qué razonamientos habrán llevado adelante, lo que sé es que les llevó tres horas. Se ve que con alguien hablaron, espero que se reconsidere, porque creo que esto no le hace bien al Uruguay".



Fernando Pereira dijo al final que este hecho desde el punto de vista institucional resulta "bochornoso para el Frente Amplio, pero como dijo la intendenta, también para los uruguayos que creen en una forma de convivir aun en la diferencia".