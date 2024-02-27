Frente Amplio apunta falta de “transparencia” en Defensa; García destaca “buen contrato que hizo el Estado”

Redacción El País

Casi cuatro horas estuvo el ministro de Defensa, Javier García, en la comisión de Defensa del Senado respondiendo, en gran parte, consultas del Frente Amplio por la compra de buques de patrullaje oceánico (OPV). No obstante, hubo otros temas arriba de la mesa como la sanción al teniente Nelson Duarte aplicada luego de que denunciara irregularidades y la funcionaria escribana de la cartera imputada por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en Artigas.

García, después de que terminó su comparecencia, aseguró que desde el Frente Amplio no se le consultó por la imputada por trata de personas, no obstante, indicó que se le pidió ayer a “servicios jurídicos” que se “comunicaran con el juzgado de Artigas para tener una notificación oficial”. Una vez que llegue -continuó el jerarca- van a “iniciar los procesos”. Al mismo tiempo que aclaró que es una “actividad de su ejercicio liberal y privado de la profesión”.

García también explicó que se trata de una “funcionaria de carrera presupuestada de más de 30 años de antigüedad” y que, ante la vacancia en una encargaturía -de acuerdo con un decreto de 2014-, se debe designar a alguien de manera interina en un plazo de 18 meses.

Por otra parte, se refirió a los OPV, tema que ocupó gran parte de la comparecencia. García señaló que “se dijeron cosas muy importantes” como el “buen contrato que hizo el Estado” y la “transparencia que ha tenido este proceso (de compra) que ha sido público”.

Desde el Frente Amplio, la senadora Sandra Lazo sostuvo que hubo “desprolijidad” y “poca transparencia” en el proceso de adquisición de los OPV. En ese sentido, comentó que para la oposición es “importante” conocer el contrato -que en “varias oportunidades” pidieron verlo- y que hoy se les dio “algunas aristas”. No obstante, aseguró que no tienen un “conocimiento profundo y cabal de qué dice”, que es “mucho dinero”; y que les “preocupa cómo se van a hacer los pagos, cómo se van a cumplir las garantías”, entre otros puntos.

Otro tema que estuvo arriba de la mesa fueron las denuncias que realizó el teniente Duarte. Lazo indicó que van a “analizar la información” que recibieron en la comisión y aclaró que no se consultó sobre la sanción, que se le aplicó por hablar con la prensa sin autorización. Para la senadora frentista, son “cuestiones a las que el sistema político no puede mirar para otro lado”.

García, por su parte, apuntó que la oposición lo citó para que dé explicaciones sobre lo que “hizo un ministro” del Frente Amplio. Y esto es porque, según explicó ayer, el anterior ministro de Defensa, José Bayardi, archivó un expediente -que “tuvo cajoneado dos años y medio”- sobre una denuncia que hizo Duarte. La resolución del frenteamplista se dio el 28 de febrero, horas antes de que asumiera el nuevo gobierno, añadió en rueda de prensa el titular de Defensa.

Por último, Lazo apuntó a la falta de “transparencia” en el Ministerio de Defensa debido a que tienen 54 pedidos de informes hechos desde el Frente Amplio “pasados de fecha y prórroga” que “no han sido respondidos”.

Y luego añadió: “Algunos vienen de 2021 y (…) esto no es hablar mal del ministro, pero sí de la forma en que se conduce en la respuesta a los pedidos de informes”.