Bayardi confirma irregularidades en el Ejército y dice que el mando político debe hacerse cargo

Redacción El País

José Bayardi, exministro de Defensa, tomó la posta luego de que el actual ministro, Javier García, dijera que es él quien tiene que responder ante el Parlamento por el archivo de denuncias por irregularidades en el Ejército presentadas por el teniente Nelson Duarte.

"Yo respondo por lo que venga", dijo Bayardi, y detalló el periplo que transitaron las denuncias presentadas por el teniente. "Denunció en su unidad que se utilizaban soldados subalternos para trabajar en una empresa de colocación de piscinas. Otra denuncia tenía que ver con que en la carpintería de la unidad se habían hecho porteras para la propiedad privada de un coronel. La tercera tenía que ver con que un oficial vendía bebida alcohólica en la frontera", explicó.

Las denuncias fueron elevadas en primer lugar a un coronel, que lo sancionó con 20 días de arresto a rigor. En segundo lugar a su comandante en jefe, quien mantuvo la sanción, y finalmente en 2014 presentó una apelación ante el Ministerio de Defensa.

"Estuvo como un año en Babia esa apelación y cuando aparece en 2015, el ministro manda a Jurídica la investigación, dice que las sentencias están firmes y no hace lugar a la petición porque se vencieron los plazos para apelar", explicó Bayardi en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12). En ese momento, el ministro era Eleuterio Fernández Huidobro.

➡️ El ministro de Defensa, Javier García, irá al Parlamento a explicar los pormenores de las denuncias realizadas por el teniente Nelson Duarte.

El teniente denunció en 2014 que soldados eran enviados a instalar piscinas para una empresa privada. pic.twitter.com/XxXZSdZMbz — Desayunos informales (@desayunos12) February 22, 2024

Cuando en 2016 Jorge Menéndez asumió como ministro, dispuso que se iniciara una investigación administrativa, más allá de la sumaria. Una auditora del ministerio "corroboró que todo lo que había denunciado Duarte era cierto y se planteó el retiro de las sanciones de Duarte", explicó Bayardi.

Según el exministro, en febrero de 2020 se elevó un informe a Jurídica, que entendió que "en la medida de que se tomaron resoluciones en la investigación administrativa y se le sacaron las sanciones, había que archivar la resolución". Por eso, en su último día de mandato, archivó las denuncias.

Sanciones al teniente Duarte

Consultado por las sanciones que recibió Duarte en sus calificaciones, lo que perjudicó sus ascensos dentro del Ejército, Bayardi asintió que hubo irregularidades.

"Para ascender se necesita estar apto. Hace ocho años está apelando sus calificaciones. Y últimamente hay una denuncia penal hecha en flagrancia por falsificación documentaria a los responsables de las calificaciones. Ya tendría que haber ascendido en 2017. Hay una indicación hecha por mí el 9 de diciembre de 2019 para que se consolidara el ascenso a grado de capitán", explicó el exministro.

A día de hoy, hay una resolución en el Ministerio de Defensa que dispone que Duarte debería haber sido ascendido a capitán en 2017 y por lo tanto ese ascenso debe darse retroactivo. Sin embargo, por las calificaciones, debería pasar a retiro, algo que el teniente no quiere hacer.

A raíz de las múltiples sanciones que tuvo que acarrear Duarte, y la nula responsabilidad legal que han asumido los jerarcas denunciados, Bayardi dijo que "el mando político" es el que se tiene que hacer cargo. "Hay que estar arriba de esto", insistió y aseguró que irregularidades como "el libro negro" con el que contaba la unidad de Duarte para anotar ingresos extraoficiales "existe, por lo menos, desde 1997".

El próximo 26 de febrero el actual ministro de Defensa comparecerá ante el Parlamento para dar detalles por estas irregularidades denunciadas.