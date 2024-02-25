Una de las imputadas por trata de personas en Artigas es funcionaria del Ministerio de Defensa

Redacción El País

Una de las personas imputadas por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en Artigas es funcionaria del Ministerio de Defensa, según informó el titular de la cartera, Javier García.

"La funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Ministerio de Defensa, presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza", indicó el ministro en su cuenta de X (antes Twitter).

Según agregó, hasta ahora ejercía "el cargo de jefa interina de sección notarial".

Caso de Artigas de trata de personas: la funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Min Def. presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) February 24, 2024

No obstante, desde el Frente Amplio aseguran que la mujer llegó a ese cargo de jefa de sección por decisión de las autoridades y no por carrera. "Omite parte de la verdad", le recriminó a García la senadora Silvia Nane.

"La persona no estaba en su función actual por carrera administrativa, lo estaba porque el ministro Javier García y demás autoridades así lo entendieron conveniente (ver resolución). No fue concurso, fue designación de confianza. Háganse cargo", escribió la senadora. Nane adjuntó una resolución del 31 de marzo de 2023.

Omite parte de la verdad. La persona no estaba en su función actual por carrera administrativa, lo estaba porque el Ministro Javier García y demás autoridades así lo entendieron CONVENIENTE (ver resolución). No fue concurso, fue designación de confianza. Háganse cargo. https://t.co/FOc6rovs29 pic.twitter.com/KjQOq1c2UE — Silvia Nane (@SilviaNaneFA) February 25, 2024

La fiscal de segundo turno de Artigas, Sabrina Massaferro, logró este sábado avanzar en la investigación sobre una red de explotación laboral e imputó a seis de las siete personas que habían sido detenidas días atrás.

En total, cuatro hombres y dos mujeres deberán cumplir medidas preventivas a la espera del juicio. Todos son uruguayos excepto una de las mujeres, una psicóloga venezolana.

Los delitos imputados son los de trata de personas y asociación para delinquir.