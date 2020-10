El Frente Amplio abre hoy el debate sobre si apoya el referéndum contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidencia del Frente Amplio recibirá hoy a una delegación del Pit-Cnt que le presentará su propuesta de juntar firmas para ir hacia un referéndum contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En tanto, el sábado próximo, en el plenario de la coalición de izquierda, se darán los detalles sobre la iniciativa.

El Pit-Cnt entiende como determinante el apoyo del Frente Amplio para lanzarse a juntar las 700.000 rúbricas que necesita. Pero en la oposición hay miradas contrapuestas sobre si aventurarse a ir contra una ley -de la que además votaron casi la mitad de los artículos- es una buena idea.



La central sindical ha dejado abierta la puerta a que el referéndum no sea contra toda la LUC, sino solo para derogar una parte de ella, quizá pensando justamente que es difícil que un partido político se oponga a algo que ya votó en el Parlamento.

El primero en hablar sobre este tema, la semana pasada -luego de que el Pit-Cnt diera a conocer sus intenciones-, fue el senador comunista Óscar Andrade, quien dijo que creía “altamente probable que se acompañe esta iniciativa”. Sin embargo, el legislador señaló el domingo en el programa Séptimo Día, de Canal 12, que “quería (seguir) el camino del mayor consenso posible”.

Mario Bergara, senador por Fuerza Renovadora, advirtió en el mismo programa: “Si en frío me plantean si ahora hay que embarcarse en un proceso de juntar casi 700.000 firmas, yo considero que no son las mejores condiciones políticas y sociales para ese proceso (…) Está claro que si se va contra toda la ley el Frente Amplio no lo puede acompañar”.



El Movimiento de Participación Popular (MPP), aún no tomó una resolución en este sentido, sin embargo el diputado Alejandro “Pacha” Sánchez -suplente en el Senado del expresidente José Mujica- dijo la semana pasada que si su partido decide apoyar el planteo de los trabajadores, él mismo saldrá a juntar firmas.

En tanto, el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gustavo Civila, dijo ayer a El País que si bien valora como algo “muy positivo que el movimiento social discuta y resuelva caminos para informar a la ciudadanía, debatir democráticamente y parar políticas que son muy negativas para las mayorías”, a la interna de sus sector aún no trató el tema.



Desde Asamblea Uruguay, el diputado José Carlos Mahía dijo que aún no se ha tomado “una decisión formal” sobre el tema. Y la exlegisladora Constanza Moreira, de Casa Grande, advirtió que lo tratarán esta semana.



¿Y los otros?

La central de trabajadores resolvió el 6 de octubre pasado formar una “comisión nacional prereferéndum”, la cual tendrá la misión de consultar a diferentes organizaciones sociales y políticas sobre si estarán dispuestas a sumarse a la juntada de firmas.

Aunque los ojos estaban puestos en el Frente Amplio, el Pit-Cnt advirtió que también quería saber la opinión de la Universidad de la República y de distintos colectivos, entre ellos varias ONG.



El rector, Rodrigo Arim, dijo en declaraciones a El País que “en este momento” la institución “no tiene en su agenda analizar un referéndum contra la LUC”.

Por otro lado, la ONG Intersocial Feminista ya se pronunció, y según publicó ayer La Diaria estaría dispuesta a juntar firmas contra algunos artículos de la LUC. El sábado que viene mantendrán una reunión en la que definirán qué artículos les gustaría derogar.



Aunque son 700.000 firmas las que se necesitan, siempre se calcula que al menos se deberían juntar 30.000 más, pues luego en el proceso de chequeo algunas rúbricas quedan por el camino por no ser reales. La LUC fue votada por la Cámara de Senadores el 8 del julio pasado. Como se tiene un año para ir contra una ley a través de este proceso, las firmas deberían juntarse antes del 8 de julio de 2021.