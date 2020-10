Cosse sobre la UAM: "Lo mejor para el ánimo democrático es que este artículo se retirara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este lunes de tarde en una conferencia de prensa en la Huella de Seregni respecto al cambio de gobernanza propuesto por el Poder Ejecutivo para la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM): "Lo mejor para el ánimo democrático en Uruguay es que este artículo se retirara".

"Mi contribución como uruguaya en este momento es expresar mi anhelo de que se reflexione con profundidad y que se retire ese artículo del Presupuesto. Sería lo mejor, sería un acto de grandeza, porque dialogar siempre vamos a poder dialogar, la gobernanza de la UAM tal como está planteada tiene participación del gobierno nacional, y yo personalmente me ofrezco para resolver cualquier situación particular de algún productor que se pueda haber visto perjudicado, que por ahora no sabemos cuáles son, porque la enorme mayoría de las gremiales apoyan este proyecto tal como venía siendo", recalcó Cosse previo a reunirse con la Mesa Departamental del Frente Amplio.

Al respecto, dijo: "Esa una disputa que no empezamos nosotros", y destacó que "la tierra es de la IMM", así como "la enorme mayoría de la obra fue pagada por la intendencia".

Cosse también subrayó: "Desde un punto de vista republicano para mí como uruguaya fue una sorpresa que apareciera un artículo que planteara con la obra por terminarse un cambio de gobernanza".

El artículo 278 del proyecto de ley de Presupuesto dice que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Ganadería (MGAP), ejercerá “el contralor administrativo” sobre la UAM.

Hoy el presidente y el secretario general de la comisión administradora pertenecen a la Intendencia de Montevideo (IMM). Hay otro representante de Ganadería y uno del Congreso de Intendentes, entre otros.

La disputa por la gobernanza continúa y se maneja una alternativa. El diputado nacionalista Sebastián Andújar explicó a El País el miércoles pasado que se planteó una "cogobernanza", que implica que la presidencia de la unidad deje de ejercerla la IMM y pase a ocuparla un representante del MGAP que mantendría el doble voto. La intendencia conservaría para sí solamente la secretaría general.

Por otro lado, intendenta electa de Montevideo prefirió no adelantar mayores detalles acerca de la composición de su gabinete, al indicar: "Un equipo que me asiste está teniendo contacto con todos los sectores del Frente Amplio. La verdad que estamos con un contacto muy fluido, muy bueno, recibiendo propuestas, sugerencias. Todavía no tenemos un panorama completo. Hasta que no tengamos el panorama completo no vamos a hacer ningún anuncio". En tanto, dijo que van "avanzando muy bien" sobre este aspecto.

Cosse señaló además que se reunirá con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) antes de asumir, aunque no precisó una fecha para ese encuentro.