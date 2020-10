Senadores de la coalición plantean "dudas" sobre referéndum que impulsa el Pit contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Senadores del Partido Nacional, Cabildo Abierto y Partido Colorado presentaron sus "dudas" en torno a la iniciativa que planteó el Pit-Cnt -y que quizás cuente con el apoyo del Frente Amplio- de juntar firmas para promover un referéndum que buscará derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el Parlamento el 8 de julio. Lo que todavía no tiene claro la central sindical es si irán contra todos los artículos, o si solamente buscarán que se anulen algunos de ellos

Varios actores del arco político se manifestaron sobre la iniciativa de la central sindical. La senadora blanca Carmen Asiaín dijo en rueda de prensa que es un "derecho" interponer el recurso de referéndum contra las leyes, pero afirmó que tiene "alguna duda técnica" porque el artículo 79 de la Constitución "excluye del recurso de referéndum a aquellos proyectos que necesiten iniciativa del Ejecutivo". Al respecto, agregó que como la LUC "por definición necesita iniciativa del Ejecutivo me plantea una duda".

Para el también senador nacionalista Jorge Gandini esta iniciativa implicaría que la sociedad vuelva a "discutir una cosa que ya pasó, que dábamos por superada, que está en marcha, que está en aplicación, que condiciona mucho la Ley de Presupuesto", que está ahora en discusión en el Parlamento, ya que entiende que "complementa muchísima la ley de urgente consideración". No obstante, planteó que esta medida que se pretende impulsar es "el derecho de todo ciudadano".

Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, manifestó en rueda de prensa que tiene "algunas dudas" y que lo van a estudiar con "más profundidad sobre la legalidad de esta iniciativa". Para el senador, la LUC es una "ley de resorte privativo del Poder Ejecutivo y el recurso que se pretendería aparentemente interponer está excluido por la regulación vigente", expresó en línea con lo declarado por Asiaín

Domenech también valoró que "hay un intento de deslegitimar la política". En ese sentido, criticó al Pit-Cnt al señalar que "desde lugares que tienen una dudosa legitimidad, porque todos sabemos que estas organizaciones no proceden del voto secreto y universal, que se pretenda deslegitimar la política desde otras esferas me parece algo sumamente peligroso", y subrayó: "Me preocupa más eso que que se intente derogar la LUC".

"El día que el Pit-Cnt tenga personería jurídica y sus autoridades sean elegidas con voto secreto creo que va a tener la legitimidad que en este momento yo no le reconozco", lanzó.

Desde filas coloradas, la senadora Carmen Sanguinetti planteó que le llamó "un poco la atención" esta iniciativa de la central sindical porque "más de la mitad" de los artículos fueron "votados por unanimidad".

"Llama la atención que exista la posibilidad que esto sea contra todos los artículos de la ley de urgente consideración", señaló en esa línea.

Por otro lado, planteó que la LUC fue "una promesa a la hora de asumir el gobierno, que es un vehículo necesario, y refleja el rumbo de país que entendemos los partidos de la coalición que tenemos que tener", indicó Sanguinetti.

Pocos días después de aprobada la LUC, el constitucionalista Martín Risso fue consultado por El País sobre si se puede derogar la LUC a través de un referéndum y respondió: "Está expresamente previsto en la Ley Reglamentaria del Recurso de Referéndum del año 1989. Ahí está previsto que las leyes de urgente consideración pueden ser objeto de referéndum".

Risso había agregado también que algunas leyes que son iniciativa del Poder Ejecutivo no pueden ser derogadas mediante referéndum, "pero no esta iniciativa, que es formal, sino que aplica para las sustanciales", indicó.

"Las que no se pueden son por razones de materia como aumentos salariales o cambios en materia jubilatoria. En esos casos no se puede y está expresamente excluido", había dicho y aclarado: "En este caso lo que tenemos es una iniciativa del Poder Ejecutivo que es meramente formal, la misma ley de urgencia la habría podido presentar cualquier legislador, sin el rótulo de urgencia, claro".

Este miércoles, el senador frenteamplista Óscar Andrade indicó que "hay una discusión que hay que dar desde el Frente Amplio y ese debate darlo en la interna del FA. A mi me parece que es altamente probable que el Frente Amplio acompañe esta iniciativa".

Incluso el presidente Luis Lacalle Pou se pronunció al respecto y señaló escuetamente “están en todo su derecho”, el martes de noche a la salida de la presentación de un libro en la zona del Parque Rodó.

Esta decisión del Pit-Cnt fue adelantada a comienzos de setiembre cuando señaló que veía "con buenos ojos" impulsar un referéndum contra LUC. Desde ayer corre la cuenta regresiva de 20 días que se impuso la central sindical para que el Secretariado Ejecutivo le rinda cuentas a la Mesa Representativa y a partir de allí comenzar con la recolección de firmas, que pretende el Pit-Cnt comenzarla en noviembre.