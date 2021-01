Flores dice que es el único departamento sin CTI y quiere prioridad cuando esté la vacuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Flores, Fernando Echeverría, anunció este lunes que le va a solicitar al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que el departamento sea el "segundo" en obtener las vacunas contra el COVID-19, bajo el argumento de que es el único del país que no cuenta con camas de CTI para atender potenciales enfermos graves del virus instalado en Uruguay desde hace casi un año.

En diálogo con el programa "Punto de Encuentro" (Radio Universal), Echeverría señaló que le van a pedir a Lacalle Pou y Salinas ser "no el primero, pero posiblemente el segundo departamento en ser inmunizado".

"Hemos mostrado una fortaleza de bajo número de casos, pero también tenemos esa otra debilidad de que no tenemos CTI", dijo el intendente.

Desde que se informaron los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay, Flores ha registrado 24 casos de la enfermedad, de los cuales cuatro siguen activos. No hay fallecidos por COVID-19 en el departamento.

Consultado sobre la falta de camas de CTI, Echeverría dijo que lo vienen hablando desde que comenzó su gestión. Contó que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani "se comprometió" a instalar un centro de cuidados intensivos allí, y que incluso ya hubo reuniones con la prestadora privada de salud y salud pública, para "tratar de trabajar en ese tema y concretar un CTI. Ya es necesario. Hasta ahora logramos transcurrir la vida sin CTI, pero hoy se hace imprescindible".

Indicó que el centro de cuidados intensivos más cercano se encuentra en Durazno, pero que también se ubican cerca de Florida y San José.

Respecto a por qué no fue una prioridad instalar un CTI en Flores al ampliar la cantidad de camas de cuidados intensivos desde el comienzo de la pandemia, respondió: "No lo sé. Si bien lo insistimos al principio, como no han habido muchos casos en el departamento van tratando de atender los lugares donde hay mayor urgencia, y mayor población".



El martes pasado el intendente de Rivera, Richard Sander, y legisladores riverenses le solicitaron por carta al presidente que el departamento fronterizo con Brasil sea el primero en obtener la vacuna, tras inmunizar a los grupos de riesgo. Sander informó a El País que horas más tarde Lacalle Pou lo llamó y le indicó que veía con "muy buenos ojos" esta iniciativa.

El País en su edición del viernes pasado informó que el gobierno selló "de palabra" la obtención de las dosis con tres laboratorios. Llegarían al país las vacunas de Pfizer, Sinovac y una tercera que podría ser la Sputnik V o AstraZeneca.



Hace una semana, Lacalle Pou anticipó que las negociaciones estaban "terminando" y el gobierno se proponía aplicar un "plan ambicioso" de vacunación. "Obviamente manejamos una fecha, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto", dijo el mandatario en esa oportunidad.