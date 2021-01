Lacalle: están "terminando" las negociaciones por las vacunas; hay un plan "ambicioso", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró este lunes que se están "terminando" las negociaciones por las dosis de la vacuna contra el COVID-19, y que el país tendrá un plan de vacunación "ambicioso".

En diálogo con "Hora del campo" (Radio Voz de Melo), el conductor Walter "Serrano" Abella le preguntó cuándo llegará la vacuna contra el coronavirus a Uruguay y cuál se va a comprar, y el presidente respondió: "He sido muy respetuoso del silencio y no he querido hablar del tema no por un tema de caprichos, ni secretismos. Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones".

Contó que Uruguay apuesta a "las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada".

Además, dijo que tiene un plan de vacunación "ambicioso", para vacunar en el entorno de 600.000 personas por mes, tal como dijeron las autoridades sanitarias. "Si eso llega a hacerse realidad, en tres meses, tres meses y medio, podemos vacunar a gran cantidad de uruguayos", agregó.

"Disculpame que no te digo una fecha. Obviamente manejamos una fecha, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. Así que en pocos días seguramente ya tengan novedades", agregó Lacalle Pou en línea con lo que declaró en la última conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva la semana pasada.

"Si accedemos a una vacunación de calidad y además en un tiempo bastante corto, me parece que de nuevo el país va a estar en una posición distinta", estimó el mandatario.

Lacalle Pou dijo, poro otro lado, que su gobierno tenía "toda la intención de hacer un ahorro importante en el primer año, y si bien por un lado estamos siendo austeros en la administración pública lo máximo posible, el Uruguay tuvo que dar una asistencia importante que cuando termine la pandemia, seguramente exceda los U$S 800 millones de un gasto extra". Sobre este último punto precisó que "el 80 y largo por ciento se debe a la ayuda social, desde el seguro de paro, el seguro de paro parcial y la ayuda social del Mides".

En tanto, destacó que tiene un gabinete que "respondió", y agregó en ese sentido: "Puedo decir con satisfacción que cada uno entiende su rol, cuándo le toca pedalear adelante, cuándo hay que tomar decisiones en base a lo que dice otro ministro porque es del ramo. En eso estoy contento. Obviamente que no es la situación nacional que uno querría".