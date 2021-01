Lacalle ve con "muy buenos ojos" que se priorice vacunación en Rivera, dijo intendente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Rivera, Richard Sander, señaló este miércoles en diálogo con El País que el presidente Luis Lacalle Pou le comunicó esta mañana que ve con "muy buenos ojos" el pedido que hizo ayer junto a dirigentes riverenses a través de una carta, de que se priorice la vacunación en el departamento fronterizo con Brasil, - el más afectado por la pandemia -. Además, se solicitaba "maximizar la posibilidad de testeo en tiempo real".

Sander contó que este miércoles sobre las 11:00 horas lo llamó Lacalle Pou para responder a la carta, enviada a Presidencia este martes a última hora de la tarde.

Respecto al pedido de vacunar al departamento tras aplicar las dosis en los grupos de riesgo por considerar que es la "única salida real de la situación actual", Sander dijo que el presidente le transmitió que estaba viendo con "muy buenos ojos" esta propuesta, y que agregó: "Vamos a trabajar para ayudar a Rivera".

Sobre el pedido de "maximizar" testeos, dijo que el mandatario le manifestó que en el correr de la mañana lo iban a llamar autoridades de la salud. Minutos después, contó que se comunicó con él el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para informarle que van a "mejorar el sistema de testeos" en el hospital, aplicando la técnica LAMP, - que brinda el resultado del test en 45 minutos y se lanzó en Tacuarembó a comienzos de noviembre - el cual se aplicará para el personal de ASSE del hospital de Rivera.



Por otro lado, Cipriani le comunicó que se va a aumentar la capacidad de procesamiento de test del Hospital de Tacuarembó, pasando de 80 test a 600, impactando esta medida en Rivera.

Sander indicó que el testeo era lo más urgente para el departamento porque va a "permitir saber si el hilo (epidemiológico) está bien controlado. Eso es muy importante".



El único intendente colorado contó que la llamada de Lacalle Pou fue "una respuesta rápida del presidente que cayó bien ante los planteos que le habíamos realizado un día antes".

"Valoro mucho la respuesta directa del presidente. Aunque hubiera sido por sí o por no. Creo que es el gesto que en Uruguay no se debe perder, y menos en política, de perder cinco, 10, o 15 minutos, para contestar en un tema tan sensible como este, que estamos haciendo todos un esfuerzo impresionante", dijo el jefe comunal.



"Hay que tener la paciencia, la tranquilidad, y seguir comunicándole a la gente que nos tenemos que cuidar. No encuentro otra alternativa que seguir pidiéndole a los vecinos un poco de paciencia y solidaridad con el resto de la gente y a cumplir las medidas" sanitarias, dijo el intendente de Rivera.