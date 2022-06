Pereira en jaque con el PN: dice a Delgado que "quebró una línea" y Da Silva le exige "pedir disculpas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, expresó en rueda de prensa que su relación con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se verá afectada luego de que este lo acusara de tener la “costumbre lastimosa de criticar todo” e invitar a su partido a “no caer en el relato mentiroso”. “Yo jamás le dije deshonesto intelectualmente”, disparó Pereira.

“Si él me dice que el presidente del Frente Amplio está equivocado, lo analizo. Si él me dice que soy deshonesto, no analizo nada”, agregó molesto.



Pereira resaltó que en el Frente Amplio se discutieron y aprobaron por unanimidad las propuestas presentadas al Gobierno. “Hay unanimidad en que las políticas han fracasado”, enfatizó. “Al llamarnos deshonestos intelectualmente quebraron una línea de vínculo histórico que teníamos”.

En la declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio, del pasado sábado, se afirmó que “estamos ante una emergencia de seguridad”. “Abrimos los brazos para que, si el gobierno quiere establecer un ámbito de diálogo, nuestros hombres y mujeres con experiencia en el tema aporten; el FA está dispuesto”, aseguró Pereira.



Delgado le salió al cruce: “Creo que Fernando Pereira no se sacó el chip sindical” y acotó que la declaración del Plenario es parte de una “costumbre lastimosa de criticar todo”.



“No hay una cosa que al Frente le parezca que está encaminada o se esté haciendo bien y preocupa, porque aumenta el nivel de confrontación”, reconoció el jerarca en rueda de prensa, tras participar ayer de la Asamblea Anual de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria. A su vez, pidió a la izquierda “no caer en el relato mentiroso”. “Dejaron un país inseguro y con problemas de pobreza”, concluyó al reclamar autocrítica a la oposición.

"Fernando Pereira tiene que pedir disculpas"

Este martes, en diálogo con el programa "Desayunos informales" de Canal 12, el senador nacionalista Sebastián da Silva manifestó que "Es inverosímil que el Frente Amplio de cátedra de seguridad", y señaló directamente a presidente de la coalición de izquierda: "Fernando Pereira tiene que pedir disculpas, y ahí estaríamos desarmando la grieta".



Da Silva fundamentó su opinión en que Pereira, que al inicio de la pandemia estaba al frente del Pit-Cnt, "Tiene que pedir disculpas por estar caceroleando a los 15 días de la pandemia", recordando las manifestaciones públicas de la central gremial contra las medidas del Gobierno tomadas en ese momento.



"Hay 50 casos de abuso policial que después del referéndum desaparecieron", acotó, en referencia a las denuncias presentadas por el Frente Amplio a mediados de marzo. "Cuando alguien tiene tan poca credibilidad es porque piensa que está en el sindicato", enfatizó el senador.

Consultado por su actitud confrontativa y falta de contribución al diálogo con la oposición, Da Silva bromeó: "Soy agricultor, no constructor de puentes", aunque resaltó que hay integrantes del Frente Amplio con los que tiene un "ida y vuelta". "Yo con el Boca (Óscar) Andrade aprendo mucho porque hablamos. ¿Pensamos lo mismo? No, pero me aporta cosas".