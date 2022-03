FA dio a conocer 50 denuncias de abuso policial y exige respuesta a Heber en un mes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio convocó a una conferencia de prensa este lunes para referirse a temas que consideran cuestionables respecto al accionar del ministerio del Interior, Luis Alberto Heber. El presidente del partido, Fernando Pereira dio a conocer 50 denuncias de abuso policial y exigió una respuesta del ministro del Interior Luis Alberto Heber.

“Cuando nosotros denunciamos los abusos policiales y se nos dice que no hay denuncias concretas, hoy vamos a entregar a la prensa 50 denuncias concretas con expedientes de hechos graves o gravísimos que ocurrieron cuando estaban detenidos hombres y mujeres en Uruguay, en general, hombres y mujeres jóvenes”, sostuvo.



“Cuando decidimos denunciar estos abusos nos encontramos también con el informe analítico del Instituto de Derechos Humanos que trata 92 casos. Nosotros no pudimos llegar a la información de los 92 casos, pero sí pudimos llegar a 50 casos, con número de expediente”, apuntó Pereira.

El dirigente se refiere a un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que funciona dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que aconsejó investigar abusos policiales tras denuncias de defensores de oficio.



Días atrás, Heber afirmó no tener las denuncias y expresó: “Si nos traen números en donde nos pueden advertir de que la situación es que no estábamos contralando a la Policía, bueno, tráigannos las denuncias, tráigannos los hechos y tráigannos los datos para que nosotros podamos accionar”.



Para Pereira, Heber “tiene que tener conocimiento” de las denuncias, porque “si no no estaría en el cargo”. El presidente del FA añadió que el ministro tiene que indagar sobre qué pasó con cada una de las investigaciones de los casos de presunto abuso policial, en “un tiempo razonable” de no más de un mes.

Documento presentado por el FA con las denuncias

“Después del referéndum vamos a analizar otras acciones a tomar por la fuerza política”, afirmó. En este sentido, agregó: “Ojalá el Ministerio del Interior, el gobierno uruguayo, tome nota de esta denuncia y en vez de enojarse actúe en consecuencia de cosas tan graves como las que estamos manifestando”.

Fernando Pereira criticó además que Heber haya visitado Durazno días atrás para respaldar a los policías juzgados por la muerte del joven Santiago Cor, que falleció mientras estaba siendo perseguido. “Tuvo una fuerte injerencia sobre un Poder del Estado independiente, como lo es el Poder Judicial”, afirmó.



“El ministro no es el ministro de la Policía, es el ministro de todos los uruguayos”, manifestó Pereira, y sostuvo que el jerarca “tuvo una fuerte injerencia sobre un poder del estado independiente, como lo es el Poder Judicial”. “Que los jueces no sean presionables no significa que se los presione”, apuntó. “Las personas tienen que ejercer el hecho ni más ni menos de la Justicia con total posibilidad de hacerlo sin interferencias, sin que el poder del Estado interfiera en las decisiones públicas”, añadió el dirigente.



En este sentido, dijo que el episodio es “es inaceptable para el Frente Amplio, pero debería ser inaceptable para todo el sistema político uruguayo”.

"Hemos visto con preocupación de cara al 27 de marzo que quien tiene que velar por el acto electoral, por el cuidado electoral, esté no solo haciendo campaña, sino por muchos momentos colocando la policía en contra de quienes queremos derogar la LUC", afirmó.



Consultado sobre si se llamará a sala al ministro Heber, Pereira dijo que el tema se analizará en la Mesa Política, y que se tomarán el tiempo para ver el tema más en profundidad. “No vamos a tomar ninguna acción política antes del 27 que pueda alterar el normal funcionamiento de lo que es un referéndum”, indicó.