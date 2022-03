Lacalle Pou apoya visita de Heber a Durazno tras las críticas de los magistrados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó Durazno el lunes pasado para respaldar a los policías juzgados por la muerte del joven Santiago Cor, que falleció mientras estaba siendo perseguido.

Al día siguiente, La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) publicó un comunicado que indicó: “Tanto la presencia del jerarca en el lugar, como sus declaraciones públicas, respecto a que se trata de una ‘formalización que no entiende’ o que el juicio que se inicia es ‘un mal mensaje a la Policía’, generan preocupación a la Asociación de Magistrados del Uruguay en la medida de que puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes”.



Frente a la acusación, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo su apoyo hacia a la decisión de Heber de presentarse en Durazno para respaldar a los policías juzgados.

“La separación de poderes en nuestro país además de estar claramente establecida en la Constitución ha tenido respeto histórico. Y al poder que más se ha respetado es al Poder Judicial. No he visto una intromisión del poder político, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo en la Justicia”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa desde Carmelo.



“No creo que la Justicia de mi país sea presionable; si yo creyera eso estaríamos en un problema”, agregó.



En tanto, Heber expresó en rueda de prensa durante la tarde de ayer que a su entender “no hubo injerencia” en el proceso judicial.

“Yo creo que no presioné a nadie, solamente fui a defender y a apoyar a mis subalternos porque actuaron bien. No hay injerencia. Los dos policías salieron en persecución tal como establece la Ley de Procedimiento Judicial y como lo pide el ministro, y se los acusa de homicidio”, manifestó. “La fiscal es nuestra socia en la investigación, por eso no entendemos esta actitud”, concluyó.