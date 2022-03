Heber asegura que "se quiere construir una sensación" respecto a casos de abuso policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió este viernes con los 19 jefes de Policía del país durante más de cuatro horas. Tras el encuentro, señaló en rueda de prensa que los datos que maneja la cartera en cuanto a abusos físicos por parte de los agentes muestran una caída con respecto a 2020. Siendo así, sostuvo que le “molesta” cuando “se habla y se quiere construir una sensación” al respecto.

El jerarca se refirió a la polémica que inició días atrás, cuando un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que funciona dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), aconsejó investigar abusos policiales tras denuncias de defensores de oficio.



Consultado sobre si se habló de las denuncias de abuso policial en el encuentro de este viernes, Heber contestó: "Nosotros no estuvimos haciendo una reunión para hablar sobre las denuncias" y puntualizó que los números que proporcionó el Observatorio "son muy claros".

"En el año 2019 había 152 abusos de funciones física de la Policía; en el 2020 fueron 158 y en el 2021 bajaron a 143”, afirmó.



“Si nos traen números en donde nos pueden advertir de que la situación es que no estábamos contralando a la Policía, bueno, tráigannos las denuncias, tráigannos los hechos y tráigannos los datos para que nosotros podamos accionar”, enfatizó el ministro, sobre el informe del MNP.

“Los defensores de oficio no se dirigen al Ministerio del Interior, ¿por qué no?”, cuestionó, y añadió que tampoco se dirigen a Fiscalía. "¿Qué nos informa la Institución de Derechos Humanos? Nos informa que tienen esta denuncia que nosotros tenemos que investigar. Pero ¿cómo podemos investigar una cosa genérica? Me gustaría ver cuáles son las denuncias, dónde están las mismas y a qué episodios se refieren para poder hacer una investigación", agregó.



A su vez, dijo que los datos de abuso de funciones policiales bajaron, por lo que “no es verdad” lo que decían “aquellos que anunciaron que la Ley de Urgente Consideración (LUC) iba a ser una suerte de disparador” para estas acciones.

“También dijeron que iba a haber gatillo fácil. Hay menos abatidos en 18 meses con la LUC de lo que había 18 meses antes de la LUC”, sentenció. “Dato mata relato ¿no? Bueno, tráigannos un dato", pidió el ministro, que añadió: "Ahora cuestionan esos datos, lo único que les queda”.

Wilder Tayler, director de la Inddhh, dijo días atrás en conversación con Radio Universal que el marco legal que se activó a partir de la LUC “es más propicio al abuso policial o al uso excesivo de la fuerza que lo que había antes”.



Heber, también, fue cuestionado días atrás por haber viajado a Durazno el mismo día en que se desarrollaba una audiencia judicial por la muerte del joven Santiago Cor durante una persecución. El jerarca señaló que había ido para dar apoyo a los uniformados que estaban involucrados.

Al día siguiente, la Asociación de Magistrados del Uruguay publicó un comunicado que indicó: “Tanto la presencia del jerarca en el lugar, como sus declaraciones públicas, respecto a que se trata de una ‘formalización que no entiende’ o que el juicio que se inicia es ‘un mal mensaje a la Policía’, generan preocupación”.



El presidente Luis Lacalle Pou, en tanto, respaldó a Heber al declarar: “La separación de poderes en nuestro país además de estar claramente establecida en la Constitución ha tenido respeto histórico. Y al poder que más se ha respetado es al Poder Judicial. No he visto una intromisión del poder político”.