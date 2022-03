Director del Inddhh dijo que marco legal de la LUC hace "más propicio el abuso policial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Wilder Tayler, director de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh), apuntó contra el Ministerio del Interior y aseguró que el marco legal que se activó a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "es más propicio al abuso policial o al uso excesivo de la fuerza que lo que había antes".

Esta semana, la Inddhh presentó un infome que pide investigar abusos policiales y el ministro Luis Alberto Heber retrucó ayer: "Las denuncias genéricas tienen tufillo electoral prereferéndum y lamento que la Institución Nacional de Derechos Humanos entre en ese juego antes del 27 de marzo".

"La LUC evidentemente ha generado algunos problemas, pero es también el mensaje. Se quiere dar un mensaje de empoderamiento, pero que se les ha ido la mano. Está transmitido y recibido como aquello que los vamos a respaldar a menos que aparezca un video", lanzó este jueves Tayler en entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal).

El jerarca aseguró que desde la institución "preocupa mucho" el mensaje "esencialmente del ministro" que habla, aseguró, "desde la camiseta policial".



Nombró que ante denuncias de que fuerzas policiales le "reventaron un tímpano" a una persona, así como "le partieron tres costillas" a otra, o le dieron "una paliza" a un narcotraficante, "lo primero que se hace es defender a la fuerza", lamentó.



Tayler afirmó que "está aumentando el número" de casos de abuso policial y que el discurso de Interior es: "Nosotros somos 33.000 pero somos bien. Bueno, hay alguna manzana podrida...". Heber manifestó ayer que han los casos "disminuyeron" desde que empezó a aplicarse la LUC y presentó cifras. Mientras que en 2019, dijo, hubo hubo 152 denuncias, en 2020 antes de que entrara en vigencia la ley se registraron 158 y en 2021 hubo 134.



Sin embargo, Tayler criticó que desde Interior "nunca se han compartido" las cifras de denuncias de abuso policial. "Nosotros lo pedimos", aseguró el director, que dijo que manejan una "tendencia al alza" de estos casos.



Por otro lado, el director de Inddhh se refirió a las declaraciones que hizo Heber en Durazno, donde se desarrolla un juicio contra policías por la muerte de Santiago Cor, de 20 años, en un accidente en plena persecución policial ocurrido en agosto de 2020.



Si bien comenzó diciendo que los ciudadanos "tienen el derecho, pueden y deben criticar" a la Justicia "cuando tienen diferencias de argumento", luego lanzó: "Es un ejercicio de poder en la puerta del juzgado donde se está discutiendo un caso que admitámoslo, es controvertido". Además, afirmó que el ministro "estaba reafirmando ahí desde la camiseta, no desde el puesto institucionalidad, desde la responsabilidad que tiene esto".



"No me hace ninguna gracia es que el individuo que detenta el mando de una de las instituciones que hace el uso monopólico de la fuerza, se presente a la fuerza cuando hay una manifestación de un sindicato" y "empiece a los puñitos" con sus integrantes, añadió.