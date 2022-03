Heber: "Las denuncias genéricas" de abusos policiales "tienen tufillo electoral prereferéndum"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este miércoles en rueda de prensa que no aceptan denuncias genéricas de abusos policiales y apuntó contra la Institución de Derechos Humanos (Inddhh), que realizó un informe esta semana, y el gremio de defensores de oficio.

"Las denuncias genéricas tienen tufillo electoral prereferéndum y lamento que la Institución Nacional de Derechos Humanos entre en ese juego antes del 27 de marzo", afirmó el ministro y señaló que ese organismo da "por cierto cosas de las que no tuvieron pruebas".



Asimismo, indicó que el "informe apareció oportunamente y haciéndose eco de una denuncia del gremio de defensores de oficio, quienes no se dirigieron" al ministerio "para denunciar".

También señaló que el instituto "se hace eco de una denuncia genérica y pide investigar", lo que le parece "muy raro".



"Pensé que la Inddhh, que nos tiene que dar garantías a todos y ser objetiva, iba a pedirle a los defensores de oficio datos concretos y denuncias concretas. No les pidió. Y nos pasa dando por cierto algo que no tenemos arriba de la mesa como denuncia. Ni siquiera tenemos la denuncia de los defensores de oficio", añadió.



Además, apuntó: "Creo que quien es el vocero de los defensores de oficio, que participó en reuniones del Frente Amplio, está politizado y actuando con sus intereses para arrimar leña a su propio fuego y generar una instancia que no se da en los hechos".



La LUC

Heber recordó: "Cuando se votó la Ley de Urgente Consideración (LUC) se había manifestado que las medidas que tomábamos en defensa del accionar de la Policía iban a determinar una ola de crecimiento de abusos". Sin embargo, "no solo no fue negativo, sino que antes de la ley habían más instancias de abuso policial".



Al mismo tiempo indicó que creen que los 134 casos que hubo "son muchos".



Consultado sobre la investigación que lleva adelante Fiscalía a cinco policías de la Guardia Republicana por abuso sexual, comentó: "Está en manos de la fiscal. Estamos por medio de Asuntos Internos dándole todo el apoyo necesario porque, de ser cierto lo que se denuncia, no los queremos en la fuerza".



"No hay injerencia"

Heber se presentó este martes en Durazno para respaldar a los policías juzgados por la muerte del joven Santiago Cor. Tras el hecho, la Asociación de Magistrados del Uruguay manifestó su "preocupación" por la injerencia que esto podría tener en la Justicia.



El ministro aclaró este miércoles fue a "defender y apoyar" a los suyos "cuando actuaron bien" y agregó: "No hay injerencia. No nos metimos en el juzgado".



Asimismo, cree que la "Justicia no se puede sentir para nada presionada por la presencia de apoyo" a sus "subalternos".