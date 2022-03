Juicio oral por muerte de Santiago Cor; Heber viajó a Durazno para respaldar a policías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes comenzó en Durazno el juicio oral contra los dos policías imputados por la muerte del joven Santiago Cor, de 20 años, en un accidente en plena persecución policial en agosto de 2020. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se trasladó hasta Durazno para respaldar a los dos oficiales de policía formalizados.

“La policía a nuestro juicio trabajó muy bien. Están ahora en una audiencia con una solicitud de formalización que no entendemos”, dijo el ministro Heber, según recogió Telemundo.



Para el ministro del Interior, los oficiales cumplieron el procedimiento policial, al dar la voz de alto y comenzar la persecución después. “Que estén complicados es un tema que me preocupa, la policía se rige por la ley de procedimiento policial. Lamentablemente hubo un accidente del cual la policía no es responsable y por lo tanto la policía está complicada, no entendemos la situación. Creemos que es el momento de darle respaldo”, agregó Heber.



En octubre de 2021 la fiscal del caso Bárbara Zapater presentó el pedido de acusación para los dos policías involucrados en la persecución que derivó en la muerte del joven. Zapater entiende que se trató de un caso de abuso de funciones “en reiteración real con un homicidio a título de dolo eventual” y pidió una pena de cinco años y siete meses de prisión para ambos policías.



La defensa de los uniformados, llevada adelante por el penalista Andrés Ojeda, entiende que de confirmarse el pedido de la representante del Ministerio Público “marcaría un antes y después en el accionar policial”.