Sube la tensión entre gobierno y el FA por la seguridad previo al llamado a sala a Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la previa al llamado a sala (en régimen de comisión general) al ministro del Interior Luis Alberto Heber, que se realizará mañana, la relación entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio se volvió más tensa. La bancada oficialista cuestiona el ofrecimiento de diálogo -que se reclama por parte de la oposición- pero admite como necesarios “ajustes” en materia de seguridad para revertir el incremento de los homicidios.

Mayo cerró con más del doble de asesinatos, comparado a 2021, ya que al menos hubo 37 crímenes y en el mismo mes del año pasado fueron 16. La situación derivó en el pedido del Frente Amplio de un llamado a sala al ministro Heber que será encabezado por el senador de la Vertiente Enrique Rubio.



En una nota que envió a sus compañeros de bancada la semana pasada, a la que accedió El País, el legislador recordó que “la seguridad fue el centro de la campaña electoral en 2019” y sostuvo que hoy, a casi dos años y medio de gobierno, “los homicidios nos golpean todos los días y no distinguen por barrios ni zonas del país”.

A eso se suma una declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio, del pasado sábado, donde se afirma que “estamos ante una emergencia de seguridad”. No obstante, en conferencia de prensa el presidente de la coalición de izquierda Fernando Pereira reclamó una mesa de diálogo.



“Abrimos los brazos para que, si el gobierno quiere establecer un ámbito de diálogo, nuestros hombres y mujeres con experiencia en el tema aporten; el FA está dispuesto”, aseguró Pereira.

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado le salió al cruce: “Creo que Fernando Pereira no se sacó el chip sindical” y acotó que la declaración del Plenario es parte de una “costumbre lastimosa de criticar todo”. “No hay una cosa que al Frente le parezca que está encaminada o se esté haciendo bien y preocupa, porque aumenta el nivel de confrontación”, reconoció el jerarca en rueda de prensa, tras participar ayer de la Asamblea Anual de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria. A su vez, pidió a la izquierda “no caer en el relato mentiroso”. “Dejaron un país inseguro y con problemas de pobreza”, concluyó al reclamar autocrítica a la oposición.



Delgado habló de la “herencia del Frente Amplio”, aunque reconoció que “hay cosas para mejorar”. “Si bien este mes fue difícil y me consta que el Ministerio del Interior está dedicado a este tema de los homicidios, porque nos preocupa a todos los uruguayos, y los gobiernos no viven en las burbujas, también es verdad que todo el resto de los delitos son mucho menores. Bajaron las rapiñas, los hurtos y abigeatos y también en el promedio anual descendieron los homicidios”, señaló Delgado en defensa de la gestión. Aunque dijo que siempre hay disposición al diálogo, precisó que el mismo no se reclama, “se construye” y “hay que sentirlo”.

En la misma línea que Delgado se expresaron otros senadores del Partido Nacional. Por ejemplo, Jorge Gandini (Por la Patria), que según dijo a El País “después de la descalificación y el agravio no se puede pedir el diálogo”. “Para dialogar hay que tener disposición”, subrayó el legislador quien cuestionó la falta de “actitud constructiva”.



Con respecto a la seguridad, Gandini admitió que “se viven situaciones complejas”- acotó que en el mismo contexto que el resto de la región- y aseguró que el ministro Heber “tendrá todo el respaldo de la coalición”. Sobre la solución para frenar el aumento de homicidios opinó que debe pasar por “medidas focalizadas” para el combate del crimen organizado. En ese sentido, Gandini reconoció que serán necesarios “ajustes” de políticas y también presupuestales.

Asimismo, el senador Sebastián Da Silva (Espacio 40) afirmó que “en 15 años el FA dinamitó su credibilidad en seguridad a tal punto que gran parte de esta realidad es consecuencia de eso”. Según dijo, el narcotráfico “está mostrando una cara mucho más violenta y la forma de repelerlo es con más presión al delincuente”.



Consultado por El País, el senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto) reconoció que el problema de seguridad es complejo y “hay que atenderlo en forma interdisciplinaria”, porque “se arrastra de años”. Si bien dijo que “la Policía está haciendo un muy buen trabajo, hay muchas cosas para corregir”.



Por su parte, la senadora y coordinadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti destacó lo que se está haciendo por parte del gobierno en materia de seguridad. De todos modos, opinó que “cualquier espacio para debatir siempre es una buena idea”. Consultada por El País sobre si el tema de seguridad podría ser objeto de un acuerdo multipartidario afirmó: “Siempre es deseable, soy de la teoría que se necesitan consensos en los principales temas de la sociedad”.