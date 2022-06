El Frente Amplio ofreció ayuda para combatir la inseguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio realizó ayer su Plenario Nacional, en el que más de 170 integrantes de la fuerza política de izquierda deliberaron sobre la coyuntura actual del país. Concluido el encuentro, parte de la Mesa Política realizó una conferencia de prensa, y en ella se remarcó que el gobierno de Luis Lacalle Pou llega a la mitad de su mandato “con una emergencia económica y de seguridad clara”, de acuerdo a las palabras de Verónica Piñeiro, vicepresidenta del FA.

De acuerdo a lo afirmado al inicio de la conferencia, “aumentan los precios de los productos de la canasta básica, faltan medicamentos en los hospitales, hay más gente viviendo en la calle, aumenta la pobreza, y bajan los salarios y jubilaciones”.



Ese diagnóstico se plasmó en el documento oficial elaborado por el FA, presentado al finalizar la conferencia. Uno de los temas en los que se hizo especial hincapié fue el de la seguridad pública, dados los datos sobre la cantidad de homicidios.

En ese sentido, en el documento oficial del Plenario Nacional frenteamplista, se aseveró que “los problemas de seguridad del país no se resuelven con discursos duros, medidas ineficaces y oportunismo político”. Y se añadió que “Uruguay requiere en este tema un espacio de diálogo que aborde en profundidad las transformaciones sociales que vive nuestro país”.



Para el presidente del FA, Fernando Pereira, que también estuvo en la conferencia, la economía y la seguridad pública son dos de las áreas en las que el gobierno está en el debe, dadas las “promesas” que se realizaron por parte de la coalición gubernamental en la campaña electoral del año 2019.



Pereira criticó la reunión llevada a cabo el jueves en la estancia presidencial de Anchorena, en la que participaron el presidente, el secretario de Presidencia (Álvaro Delgado), y los ministros de Interior y Defensa (Luis Alberto Heber y Javier García), además de dos asesores de Lacalle Pou. El líder del FA sostuvo que el “gobierno se reúne para hacer una cumbre de seguridad, y no habla de seguridad. Y la gente entiende que tiene que haber cambios (...), la gente ve que en su barrio hay violencia”.

“¿Estos son nuestros mejores cinco años? Las promesas que hicieron, fallaron”. Fernando Pereira Presidente del Frente Amplio

También se refirió a las declaraciones que hizo el secretario de Presidencia, Delgado, quien el 31 de mayo le objetó al presidente del FA no “elogiar alguna medida del gobierno”, al tiempo que dijo que tenía “un bibliorato” lleno de críticas de Pereira. “Es verdad que probablemente Delgado tenga un bibliorato de demandas, pero no son demandas del FA. Son demandas de los vecinos. Son ellos quienes dicen que en Bella Unión faltan medicamentos, que no hay quinto y sexto de (liceo) en ciudades de 4.000 habitantes, que le quitaron la categoría de tiempo extendido a escuelas, lo que supone no tener maestra comunitaria (...) ¿Y estos son los mejores cinco años de nuestras vidas? Las promesas que nos hicieron a todos los uruguayos han fallado”.



De acuerdo a su visión, es el modelo de gobierno el que ha “fallado”. En ese sentido, afirmó que tras un recorrido de tres días que hizo por el departamento de Artigas, concluyó que la gente está “disconforme” con lo que se está haciendo en materia de seguridad, economía, derechos jubilatorios, inclusión y educación pública. “Los biblioratos están para llenarlos y resolver la política”, advirtió, otra vez en referencia a lo dicho por Delgado.



Además, Pereira declaró que el partido que él preside está dispuesto a “tender una mano” al gobierno en cuanto a la seguridad pública, si este quisiera discutir esos temas, y añadió que eso lo haría “partiendo de la base que son problemas multidimensionales” y que nadie tiene la “verdad revelada”.



Pero también reconoció que el FA tampoco pudo resolver los problemas de la seguridad pública. “Abrimos los brazos para que si el gobierno quiere establecer un ámbito de diálogo donde nuestros hombres y mujeres con experiencia en el tema aporten... El FA está dispuesto. Sabemos que no tenemos todas las soluciones, sabemos que no resolvimos el tema cuando fuimos gobierno, pero también sabemos que profesionalizamos la Policía, y que triplicamos el salario de los policías (...) Si el conocimiento acumulado durante 15 años de gobierno se quiere tomar en cuenta, el FA está dispuesto a tomarlo como una política de Estado, que supere los temas electorales”.



Pero también dijo que es el gobierno quien tiene que convocar a la oposición: “El gobierno es mano. Tiene instrumentos para convocar a un diálogo, sea más o menos formal. Si lo hace, el FA gustosamente va a estar”.