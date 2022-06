Pereira sobre seguridad: “Si el gobierno quiere establecer un diálogo el FA está dispuesto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con delegados departamentales de todo el país y del exterior, el Plenario del Frente Amplio analizó este sábado la situación del país. Al finalizar, en conferencia de prensa, el presidente Fernando Pereira dijo que el país está en una situación de emergencia.



“El Frente Amplio entiende que hay una emergencia económica y en materia de seguridad. Esa emergencia no da cuenta de las acciones del gobierno. Se reúnen para hacer una cumbre de seguridad pero no hablan de seguridad. La gente entiende que tiene que haber cambios. Sobre todo porque la gente va al hospital y no hay medicamentos, porque la gente va al almacén y no le alcanza, y la gente va a su barrio y ve violencia.

Es verdad que (Álvaro) Delgado pueda tener un bibliorato de demandas del Frente Amplio, pero no son demandas del FA, son demandas de los vecinos”, dijo el presidente de esa fuerza política.

“El gobierno puede taparse las orejas y hacer que estas cosas no pasan. Lo cierto es que los jubilados ganan menos, incluyendo las jubilaciones más bajas, los trabajadores ganan menos, que hay 66 mil pobres nuevos (...) Las promesas que nos hicieron han fallado. No es el problema de la política, es un modelo fallido. Y cuando hay un modelo fallido el que lo paga es el que menos tiene”, agregó.

“El Frente Amplio extiende una mano si el gobierno quiere discutir temas de seguridad partiendo de la base que son problemas multidimensionales y que ninguno tiene la verdad revelada para solucionarlo”, dijo Pereira sobre una posible reunión entre gobierno y oposición para definir políticas de seguridad pública.

“Los barrios de todo el país tienen la certeza que los problemas de seguridad, lejos de haberse solucionado, empeoraron. En materia económica el Frente Amplio presentó 20 medidas (...) y hasta hoy no tenemos respuestas”, dijo.



Pereira insistió en que su fuerza política está dispuesta al diálogo. “Estamos preparados para dialogar, si el gobierno no nos convoca... tiene instrumentos para convocar (...) de todo tipo”, concluyó. “Le prometieron a la gente acabar el recreo ¿dónde se acabó?”, concluyó el presidente del Frente Amplio en conferencia de prensa.

Ante el planteo del presidente del Frente Amplio, el ministro Javier García respondió en Twitter y acusó a la oposición de emitir una “declaración sindical”. Después de 2 años de augurar todos los males en pandemia, radicalizan y dividen. Estuvieron 15 años en el gobierno y no aceptan la derrota. No tienen lealtad institucional”, escribió el jerarca.