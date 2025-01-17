Familiares de desaparecidos cuestionaron respuesta del gobierno: "Nos vemos atrapados en el ocultamiento"

Redacción El País

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló este viernes que recibió respuesta tras un pedido de acceso a la información que la organización realizó el 17 de noviembre de 2024. El grupo buscaba conocer detalles de la orden que el gobierno dio a mandos militares sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

La organización sostuvo en un comunicado que la respuesta se dio "70 días después" del vencimiento del plazo de la prórroga solicitada. Entre los puntos que resaltó Familiares está que "la orden fue dada por el ministro de Defensa Nacional Javier García y no por el presidente (Luis Lacalle Pou) como se nos había transmitido". "Se trató de una orden verbal dirigida solo al Ejército y no a las restantes armas, y no se realizó un seguimiento claro del cumplimiento de la misma", indicaron en el texto.

En octubre de 2024, previo a las elecciones nacionales, el excandidato nacionalista Álvaro Delgado se reunió con Familiares y les comunicó que el gobierno ya había dado esa orden a las Fuerzas Armadas. Luego, la organización hizo el pedido de información.

"Una vez más nos vemos atrapados en la complicidad y el ocultamiento reflejo de una impunidad aún vigente, donde el silencio permea en los mandos de las Fuerzas Armadas, y existe falta de voluntad de los actores políticos para avanzar en este tema", agregaron.

Por último, la organización señaló: "No queremos seguir viviendo en un Uruguay donde se convalide el terrorismo de Estado. Seguimos exigiendo que de una vez por todas las FF.AA. nos entreguen toda la información que sabemos tienen".