El FA pide consensuar entre intendencias bases de fideicomisos

El Frente Amplio pedirá al Congreso de Intendentes mediar en conflictos por fideicomisos con el Poder Ejecutivo. El planteo será realizado por el jefe comunal de Salto, Andrés Lima, en acuerdo con Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones).

Esto se inscribe en la polémica generada en Canelones, luego de que Orsi denunciara “presiones” del gobierno de Luis Lacalle Pou a ediles para que no votaran un fideicomiso por US$ 80 millones en ese departamento.



“Voy a plantear que el Congreso de Intendentes pueda actuar como un ente mediador en cada uno de los departamentos en que no se llegue a los acuerdos”, adelantó Lima a El País. Señaló que formalmente hará una propuesta en ese sentido en una próxima reunión prevista para el jueves 5 de agosto.

Lima dijo que ya habló de esto con Cosse y Orsi, que coincidieron en la necesidad de ir por ese camino. “Es un tema que involucra a todos los partidos políticos y requiere de altura, pensando en nuestra población y más allá de los actuales períodos de gobierno”, señaló el intendente de Salto.



El planteo del FA parte de la base de que el fideicomiso para obras es una “herramienta esencial” para mejorar la infraestructura departamental y la calidad de vida de los habitantes de cada ciudad o poblado. Al tiempo que permite reactivar la economía.

“Desde el Congreso de Intendentes se trabaja en función de obtener consensos entre todos sus miembros y estoy convencido que podemos desarrollar y acordar bases para los procesos de discusión, y las formas de aprobación de los fideicomisos de obra”, aseguró Lima.



Por eso es que consideró “necesario” consensuar entre todos los intendentes el estudio y las formas de aprobación de estas obras ya que trascienden los gobiernos.

Al momento se han planteado fideicomisos de obras en Canelones, Rocha y Río Negro. En todos los casos se requiere una mayoría especial para poder aprobarlos en las juntas departamentales.

El Frente Amplio también tomará a nivel central el tema de los fideicomisos, según lo conversado en la Mesa Política del pasado viernes. Fueron varios los sectores que plantearon la necesidad de que la coalición de izquierda escuche de primera mano la versión del intendente Orsi en relación al diferendo con el gobierno de Lacalle Pou por el tema. En tanto, ayer el intendente se entrevistó con el Pit-Cnt para hablar del fideicomiso y declaró que “hay que seguir insistiendo” y “articular con el gobierno”.