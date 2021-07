"Con los canarios no van a poder": Orsi contra el Herrerismo y Lacalle Pou por fideicomiso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, apuntó este martes contra el Herrerismo tras la falta de acuerdo para aprobar un fideicomiso de U$S 80 millones para obras en el departamento. Además, se refirió a su vínculo con el presidente Luis Lacalle Pou luego de que acusara a Presidencia de "presiónes inéditas" para que no se aprobaran estos fondos.

En diálogo con Informativo Sarandí, Orsi destacó: "El problema que se quiso, y se quiere, es romper un clima de excepcionalidad que existe en Canelones que es una convivencia política ejemplar de verdad". Y destacó que "no está claro cuál es el argumento" para no haber votado el fideicomiso.

Consultado sobre si se ve afectada dicha convivencia tras este resultado en la Junta Departamental, Orsi respondió: "Con los canarios no van a poder. Somos distintos nosotros. El que queda en orsay es el canario que de repente se desmarca. Son excepcionales los discursos destemplados. Es excepcional la ruptura del diálogo. Acá nunca pasó".

Y respecto a cómo queda su vínculo con el presidente Lacalle Pou, aseguró que "institucionalmente perfecto", aunque lanzó: "Yo sé lo que están haciendo y qué es lo que quieren", y aseguró que se trata de "romper el clima".

Ante la consulta de por qué se buscaría esta "ruptura", el intendente canario afirmó: "Creo que hay una concepción errada, y además muy coherente con lo que históricamente ha hecho el Herrerismo en el departamento de Canelones. Nunca tuvimos un voto herrerista para nada, absolutamente nada. Ni créditos, ni nada".

"El Herrerismo en Canelones se plantó bajo el mando del actual presidente (Lacalle Pou) cuando era diputado a votar todo negativo, todo en contra. Además, hay que revisar las actas de la Junta (Departamental) para ver si hay algo importante que alguna vez hayan acompañado", añadió.

Por otro lado, en diálogo con Radio Monte Carlo, Orsi fue consultado sobre cuál es el vínculo personal con presidente, y respondió: "Eso se verá. Vamos a ver (...) lo personal en un país como el nuestro donde todos nos conocemos y tenemos nuestro teléfono y podemos hablar no va a haber problema. Eso lo tengo claro, no hay una cuestión personal, esto es político".

Ante la repregunta de si lo llamó al presidente o viceversa, el jefe canario afirmó: "No, no. Ya nos vamos a encontrar porque tenemos algunas actividades en conjunto. Así que lo hablaremos o no. Veremos".

Orsi también fue consultado sobre si seguía manteniendo que hubo una "presión" desde Presidencia, y retrucó: "No lo digo yo, lo dicen los propios actores involucrados. Un edil del Partido Nacional y un referente del Partido Colorado lo dijeron clarito. Por supuesto, yo tenía alguna idea de eso, pero si algo faltaba eran esas declaraciones".