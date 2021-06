Según el FA, investigadora por justificación irregular de faltas docentes carece de sustento legal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Parlamento “carece de potestades” para crear la comisión investigadora propuesta por la justificación irregular de horas en Secundaria, según el Frente Amplio. Tal afirmación se basa en que la ANEP es un ente autónomo y solo se puede exigir la responsabilidad del ministro del ramo en funciones, Pablo da Silveira.

El planteo de la oposición, basado en consultas jurídicas realizadas por la bancada, se inscribe en el articulado de la Ley Nº 16.698, que reglamenta el trabajo de las comisiones parlamentarias, la cual no habilita a revisar la actuación de ministros anteriores.



Tal como lo planteó el diputado denunciante Felipe Schipani, el objeto de la investigadora supone la justificación de licencias irregulares a los integrantes de Fenapes “por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015- 2019”.

La preinvestigadora se instaló el lunes; ayer recibió al denunciante y hoy se presentarán los informes: uno en mayoría (del Partido Nacional y colorados), y otro en minoría (por el Frente Amplio). Los mismos se votan esta mañana en la comisión que tiene tres miembros y luego se convocará una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para considerarlos el próximo martes 8. Allí es donde se definirá si se hace lugar finalmente a la instalación de la investigadora.

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini dijo a El País que, de acuerdo a las consultas que realizaron, “no hay potestades” en el Parlamento para realizar una investigación sobre un ente autónomo, como es el caso de la ANEP. “Si tuviéramos esa potestad, según la ley, sería para responsabilizar al ministro de la cartera. Es decir, no tiene sentido”, apuntó. A su vez, cuestionó que la mayoría de los puntos de la denuncia hacen referencia al caso puntual del profesor de historia Marcel Slamovitz, a quien se le justificaron 140 horas por fuera de la licencia sindical. “Ya hay una investigación administrativa y lo lógico es que culmine”, opinó.

Sabini afirmó que “no hay ninguna resolución firmada” por el Consejo de Secundaria anterior que resuelva la justificación de horas a Slamovitz. “Si no había marco normativo, la que fallaba era la directora”, dijo sobre Miriam Arnejo, a cargo del liceo 1 de San José.



De todos modos, opinó que si hubo alguna irregularidad “es bueno que se conozca, aunque no parece bueno crear una investigadora por un funcionario”. “Parece más una movida política”, opinó Sabini.

Coalición pone la gestión del FA bajo la lupa con investigadoras por Gas Sayago y faltas docentes By Valeria Gil MIRA TAMBIÉN Coalición pone la gestión del FA bajo la lupa con investigadoras por Gas Sayago y faltas docentes

El diputado Felipe Carballo, integrante de la preinvestigadora por el Frente Amplio, dijo a El País que Schipani basó su denuncia en “borradores de trabajo y actas de Secundaria que no están firmadas” por Celsa Puente, Javier Landoni e Isabel Jaureguy. “En principio decimos que son documentos que no tienen validez y suponemos que el Consejo de Educación Secundaria tendrá las actas firmadas o no. ¿Por qué manda sin firmar?”, añadió Carballo.



Por otro lado, indicó que la ley que regula las investigadoras es clara y “hace mención a las responsabilidades políticas de los ministros actuales”, y no de los anteriores.

Las preguntas.

Luego de escuchar las razones que dio Schipani para investigar la actuación del anterior Consejo de Secundaria, que avaló la justificación de horas irregulares a Fenapes, Carballo realizó una serie de preguntas al denunciante y puso en duda la validez de las actas por no estar firmadas, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.



Con respecto a este planteo, Schipani consideró que “hay una certificación de que es copia fiel del original”. “Sería realmente muy grave que se nos hubieran remitido actas, para utilizar los términos que estamos empleando, apócrifas”, afirmó.

Felipe Schipani. Foto: Archivo El País

Por su parte, Carballo preguntó cuáles son los documentos falsos (en alusión a los certificados presentados por Fenapes para solicitar la justificación de horas por el artículo 70-10) y contrapuso eso a declaraciones de Arnejo, en las que habló de “documentos nulos”.



A su vez consultó si las certificaciones de Fenapes -firmadas por los dirigentes José Olivera y Virginia Montecoral- son públicas o privadas. También pidió precisar cuáles son los actos ilícitos y de quién fue la decisión de desarchivar el expediente sobre el caso de Slamovitz. “Usted afirma que existió connivencia de las autoridades del Consejo, que apañaron la supuesta conducta irregular del profesor Marcel Slamovitz. ¿Por qué hace esa afirmación?”, preguntó Carballo a Schipani.

El colorado respondió uno a uno los cuestionamientos. Sobre los certificados presentados por Fenapes, consideró que son “documentos falsos privados”. Explicó que como en los certificados se invoca un convenio que no existe (según la propia Jurídica de Secundaria), no pueden ser definidos de otra forma que “apócrifos”.



En relación a si hay hechos irregulares o ilícitos, Schipani respondió: “La presentación de un documento apócrifo es un acto ilícito, porque claramente se está violentando una ley”. “Hay irregularidad de las autoridades de Secundaria, que se apartaron de las normas y justificaron horas que no tenían amparo normativo”, concluyó. En tanto, aclaró: “El hecho de que sean nulos (como dijo Arnejo) no quiere decir que además no sean ilícitos y falsos”.



Schipani cuestionó a las autoridades de Secundaria del último gobierno del FA por estar en conocimiento de los hechos irregulares y no cumplir con su “cometido básico” de indagar. “Por eso yo hablo de connivencia; claramente había una connivencia, y eso se desprende de la lectura de las actas de la bipartita y del Consejo, entre el sindicato y las autoridades de Secundaria”, afirmó.



Según dijo, “nada podría haber pasado si las autoridades de Secundaria no avalaban todos estos planteos que hacía el sindicato”, en relación a una “larga lista” -que Puente admitió que le fue entregada por Fenapes- para justificar faltas docentes por fuera de la licencia sindical.