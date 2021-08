Exdirector de liceo de San José dice que recibió decenas de pedidos para justificar faltas docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay un convenio que estaba por venir”, fue la respuesta que le dio el inspector de institutos de San José al exdirector de liceo de Villa Rodríguez, Leonardo Olivera, cuando este le consultó sobre los certificados por el artículo 70-10 que estaba recibiendo de parte de un dirigente de Fenapes en 2017. Según contó Olivera en el Parlamento, en ese momento los directores “estaban en arenas movedizas” y no sabían cómo actuar ante pedidos de licencia por parte de sindicalistas.

En su comparecencia a la comisión investigadora de Secundaria, donde se indaga sobre la justificación irregular de horas sindicales por parte de Fenapes, Olivera (actual director del liceo N° 1 de San José) señaló que recibió “decenas” de certificados por parte del dirigente sindical Mario Bango para justificar faltas por el artículo 70-10 del estatuto, por lo que hizo la consulta telefónica con el inspector del departamento de iniciales J. B.

La respuesta que recibió de su parte -de que el convenio ya iba a aparecer- no le llamó la atención en ese momento, pero en la medida que fue transcurriendo el tiempo y se seguía tratando de justificar las inasistencias, volvió a dudar. Fue entonces cuando hizo el planteo en una sala de directores de San José y allí quedó claro que la presentación de los certificados por 70-10 “era un procedimiento que se estaba dando en todos los lugares sin que nosotros supiésemos que pasaba tan masivamente en el departamento”, declaró. Ante la consulta de los directores acerca de si el documento existía, la contestación fue la misma: “Que el documento iba a llegar en algún momento, que debía tener alguna traba administrativa dentro del Consejo, pero que estaba llegando”, señaló Olivera, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País. Más adelante, y como no era remitido, Olivera consultó y el inspector recomendó no pasar más los certificados por 70-10 sino por 70-13, que habilita a faltar pero afecta la actividad del docente con descuentos.

De la reunión de los directores hay un acta que hasta hace dos meses estaba guardada en un bibliorato, señaló Olivera.



Allí se reconoció que la presentación del 70-10 no era solo preocupación de la exdirectora del liceo 1° de San José, Miriam Arnejo -quien ha advertido sobre las faltas del sindicalista Marcel Slamovitz-, sino también de los nueve directores de los liceos del departamento.

El material fue solicitado formalmente por el presidente de la comisión investigadora Alfonso Lereté a Secundaria en la sesión del pasado lunes. Además pidió recolectar los formularios de los profesores de Villa Rodríguez (que se extraviaron de la letra M en adelante) donde figura la presentación de los certificados.



“Estábamos en arenas movedizas, no sabías del todo bien qué hacer”, resumió Olivera acerca de la posición en la que se encontraban los directores del departamento. En la misma línea señaló: “Parece de perogrullo, pero quienes dan la cara de lo que es el sistema educativo somos los directores. Que no nos pase de nuevo otro 2017, sin respaldo de las jerarquías intermedias”.

El diputado colorado y denunciante Felipe Schipani consultó a Olivera si se sintió engañado por las jerarquías. “Creo que la palabra exacta no es engañado, es desprotegido, porque el propio sistema no me está dando las herramientas para ser preciso”, afirmó.



Olivera planteó cómo en el momento que se le presentaron los certificados por parte de Bango para justificar horas sindicales por fuera de licencia, y dijo que por ello quedó en una situación compleja. “Tengo que justificar a un docente por 70-10 porque lo dice un papel, en base a un convenio que se supone existe. Si no lo hago, quizás esté lesionando el derecho del trabajador y le esté descontando algo que no corresponde”, explicó.

Dijo que en una primera instancia no tenía por qué dudar que el convenio fuera real, puesto que el inspector de Institutos y Liceos le había dicho que existía. Además se quejó del proceder del funcionario, ya que dijo es común que diga que “no recuerda nada”. J. B. fue citado a la comisión investigadora, pero no fue.

Wilson Netto fue citado a investigadora El expresidente del Consejo Directivo Central, Wilson Netto, fue citado a concurrir a la comisión investigadora que en la Cámara de Diputados indaga sobre la justificación irregular de licencia sindical a Fenapes desde 2015 a 2019. Consultado por El País, Netto señaló que el uso del 70-10 era una “ilegalidad”. La invitación a asistir al Parlamento puede ser rechazada.