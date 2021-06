Sin votos del Frente Amplio, aprobaron la comisión investigadora sobre Fenapes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con críticas a Secundaria por la celeridad con que respondió el pedido de informes al diputado Felipe Schipani y acusaciones de persecución sindical, la Cámara de Diputados aprobó ayer la investigadora por la justificación irregular de horas a Fenapes en el período 2015-2019.

La instancia solicitada por el colorado Schipani fue sancionada con los votos de la coalición y el PERI (por 57 en 98) y no contó con el apoyo del Frente Amplio.



La comisión estará integrada por siete miembros, tres del Frente Amplio (Enzo Malán, Lilián Galán y Federico Ruiz), dos del Partido Nacional (Alfonso Lereté y Carmen Tort), uno colorado (Gustavo Zubía) y uno de Cabildo Abierto (Eduardo Lust). El ámbito funcionará hasta el 15 de diciembre.

A favor de la investigación, el diputado colorado Ope Pasquet defendió la seriedad de la denuncia y las pruebas presentadas, es decir las actas del Consejo de Secundaria del año 2017 (cuando se abordó la justificación de faltas del profesor de historia Marcel Slamovitz).



En nombre del Frente Amplio, el diputado Felipe Carballo, consideró “inoportuna” la investigación luego de criticar las pruebas presentadas por Schipani. “Se presentaron borradores de trabajo que no cuentan con firma”, aseguró.

Pero fue más allá al cuestionar la celeridad con que se le contestó a Schipani el pedido de informes, según dijo “en tres días” y durante un fin de semana. “Se trabajó un 1° de mayo y un domingo. Fueron absolutamente ejecutivos y rápidos en esto”, advirtió y denunció que no se cumplen los mismos plazos con pedidos que se hacen desde la oposición.



En tanto, arremetió contra el actual ministro de Educación, Pablo da Silveira, por remitir las actas sin firmas al Parlamento, por lo que lo acusó de “inducir al error” a toda la Cámara. “Hay una teoría que manejan algunos penalistas, cuando hablan del árbol podrido, y se refieren a los temas que arrancan mal desde el comienzo”, señaló en alusión al punto.



Más allá de los aspectos legales, Carballo planteó que la investigadora obedecía a una “discusión ideológica”, por la que según dijo se quería mostrar “la libertad sindical contraria a la función docente”.

“No podemos aceptar que se diga que lo sindical va en contra de la calidad educativa, colocan a los docentes en el escarnio público. Se los identifica con nombre y apellido porque son sindicalistas. Nos remonta a una época muy triste de la historia”, advirtió Carballo. Para apoyar sus dichos, leyó un tuit que escribió Schipani en febrero de este año, en el cual cuestionó la ocupación del local central de UTU y advirtió: “Estos son los enemigos de la educación”, en alusión al gremio.

A esto, Schipani contestó que no está haciendo ningún tipo de persecución sindical. “No es mi ánimo, ni se compara lo que yo dije con lo que dijo (José) Mujica en el libro Una Oveja negra al poder, donde señaló que ‘hay que juntarse y hacer mierda a los gremios de la enseñanza’”, sentenció.

Felipe Schipani. Foto: Archivo El País

El diputado reivindicó su pasado como sindicalista y exintegrante de la FEUU. “Soy batllista y creo en los sindicatos y lo que creo es que actitudes como esta degradan al sindicalismo y es bueno denunciarlas”.



Otra que negó una persecución sindical fue la diputada blanca Nancy Núñez. “Voy a coincidir con Slamovitz en que yo también defiendo la libertad sindical. Soy wilsonista y por ello apoyo al sindicalista; pero al buen sindicalista”, afirmó.

Núñez indicó que la justificación irregular de horas por parte del anterior Consejo de Secundaria, “es un hecho que tiene muchas connotaciones de tipo delictivo”. Señaló que la investigadora debía ser votada “porque hay muchas cosas para denunciar” y “el buen sindicalista merece que estas cosas salgan a la luz”.



“La diputada Núñez dijo que cree que hay delito. La comisión no tiene el cometido de investigar delito y, si se entiende que lo hay, tiene que ir a la Justicia y hacer la denuncia. El Parlamento no recibe denuncias por delito”, replicó Carballo. Por su parte, el diputado del FA Gustavo Guerrero consideró que la investigadora “es una cortina de humo” y, en la misma línea que Carballo, cuestionó la pronta respuesta de Secundaria con “textos destacados” por la actual directora Jenifer Cherro. Esta situación la atribuyó a la ley de urgente consideración y a la eliminación del representante docente en el Consejo.

El voto de Cabildo Abierto.

Para apoyar la investigadora, Cabildo Abierto no dio ningún fundamento político sobre el fondo del asunto denunciado por Schipani. “Vamos a votar, pero no por todo lo que se dijo acá. Votamos todas las comisiones y llamados a sala mientras estemos en nuestro cargo”, explicó el diputado Eduardo Lust.



El legislador señaló que “queda en la conciencia del Partido Colorado” si el tema amerita o no una investigadora. “La suerte de Slamovitz tampoco nos interesa, porque está donde tiene que estar”, afirmó en alusión a la investigación de Secundaria. De todos modos, defendió -desde el punto de vista legal- la posibilidad de conformar investigadoras sobre gestiones anteriores.