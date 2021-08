Marcel Slamovitz: "Me han tratado como un delincuente sin investigación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dirigente sindical Marcel Slamovitz consideró que ha sido tratado "como un delincuente" y que su nombre "ha sido mancillado" durante la investigación que se lleva adelante en el Parlamento para evaluar la justificación de licencias sindicales.

"A mí me han tratado como un delincuente sin investigación. En la Operación Océano no han dado nombres ni apellidos y conmigo día por medio aparece en un medio mi nombre y mi apellido sin ninguna investigación de nada", expresó Slamovitz en diálogo con el programa "Desayunos informales" (Canal 12).



El dirigente sindical opinó que mientras en la causa que es investigada por la Fiscalía de Delitos Sexuales se ha mantenido en el anonimato el nombre de las personas que se encuentran acusadas, el suyo ha sido publicado si bien se trata de "una cosa absolutamente menor".



"Mi nombre ha sido mancillado desde el 6 de marzo, pro eso lo comparo, o puedo compararlo con otro tipo de delincuentes y yo no soy un delincuente", expresó Slamovitz.



El docente indicó además que su imagen "ha sido dañada" por la "ex directora (de Secundaria Miriam) Arnejo, por (el diputado colorado Felipe) Schipani y compañía", expresó.



Respecto a las horas sindicales justificadas por el artículo 70-10 del estatuto, el dirigente sindical dijo: "Hoy se sabe toda la verdad. Cuatro faltas en 2016, siete faltas en 2017 y todo este escándalo de una investigación Parlamentaria que no sé en qué va a derivar".



"A nivel administrativo espero prontamente que haya una resolución al respecto, que se limpie mi buen nombre y el nombre de la Fenapes, de todos mi compañeros", sentenció.