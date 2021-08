Denuncia de Slamovitz es "cortina de humo", dijo exdirectora de San José y habló de "sindigarcas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José, se refirió a la denuncia en su contra que presentará el dirigente sindical docente Marcel Slamovitz por “difamación e injurias”. "Es una cortina de humo, como dice él, distraer la atención, montar el show", afirmó.



"Nunca pertenecí a Fenapes. Respeto muchísimo el sindicalismo. Una cosa es sindicalismo, yo soy profesora de historia, conozco el origen, los objetivos y todo eso lo respeto mucho. Otra cosa es lo que hoy popularmente se dicen los 'sindigarcas'", y todos los conocemos, ¿queda claro?", lanzó este viernes Arnejo en rueda de prensa.



Además, como informó El País, la exdirectora dijo que presentó hace más de un mes una denuncia contra el docente en San José, también por injurias.

"No me llama la atención, ni me molesta, ni me inmuta. No me inquieta en lo absoluto", remarcó la exdirectora sobre la denuncia de Slamovitz, en la que es acusada de plantear públicamente que él “falsificó documentación” e “hizo un uso indebido de horas de licencia”.



Por otra parte, Arnejo destacó las palabras de los abogados de Secundaria en el Parlamento, informadas por El País este miércoles, quienes indicaron que las autoridades de la época debieron disponer una investigación administrativa por el caso Slamovitz.



Aseguró que los abogados de Jurídica manifestaron desde un "primer momento" que había que analizar su denuncia porque "el documento que Fenapes manejaba ellos no conocían". "Yo había dicho que el documento no lo podía encontrar. Lo había buscado en las páginas de todas las instituciones y el documento no estaba", dijo, y lamentó que no recibió "nunca respuesta de nadie".



Está "más que justificado que ese documento era inexistente, por tanto es falso", acotó.



La exjerarca del liceo de San José contó que ella resolvió hacer la denuncia en 2017 en Jurídica del Consejo de Secundaria porque, dijo, el entonces inspector de institutos y liceos de San José, Jorge Barrera, "barrió para abajo de la alfombra" porque era "muy amigo del gremio".



Además, acusó al Consejo de Secundaria de "cajonear el asunto". "Manosearon el expediente y no lo resolvieron", sino que "lo archivaron sin resolución", dijo Arnejo.



El caso Slamovitz se está tratando a nivel del Parlamento, donde funciona una comisión investigadora por la justificación irregular de licencias sindicales a Fenapes.