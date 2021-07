El origen del choque entre Galán y Lereté en la investigadora por Fenapes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“La picardía, la picardía”, comentó el nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la comisión investigadora sobre las horas irregulares de Fenapes, a la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lilián Galán. Así se refirió cuando ella pidió una interrupción al frenteamplista Federico Ruiz, a pesar de que estaba anotada para hablar.

“Me parece improcedente el comentario”, replicó Galán sobre los dichos de Lereté. La conversación prosiguió así:



-Lereté: ¡Yo le voy a decir lo que es improcedente dentro de un ratito! Quédese tranquila.



-Galán: ¿A mí?



-Lereté: Sí, sí, a usted. Se lo voy a decir fuera de actas, pero cuando se retire la invitada. Lo voy a decir fuera de actas, quédese tranquila.

El cruce, que consta en la versión taquigráfica, tuvo lugar en la sesión del pasado lunes cuando concurrió la exdirectora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, y no fue el único que se dio ese día. Minutos antes, fuera de actas, Galán se acercó a Lereté para recriminarle que, por un acuerdo político, le tocaba hablar al Frente Amplio primero y no a la coalición. Un rato después, Lereté contestaría fuera de actas: “Me voy con dolor y tristeza por lo que dijo”.



Consultada por El País, la diputada nacionalista Carmen Tort señaló que “nunca existió” tal acuerdo político al que aludió Galán fuera de actas. Además, desde la coalición se cuestionó a la parlamentaria del MPP por hacer referencia a documentos (calificaciones al profesor de historia y dirigente de Fenapes Marcel Slamovitz en 2016 y 2017) que no formaban parte del expediente.

“El ambiente estaba tenso”, reconocieron a El País legisladores consultados ayer. Al día siguiente, el Frente Amplio denunció en sala que la diputada Galán había sido objeto de “destrato basado en género”, lo cual fue negado por la coalición.



Los comentarios de Galán habían generado diferencias en la investigadora. Por ejemplo, la diputada Tort señaló en la sesión que Galán no se limitaba a preguntar, sino que realizaba “conclusiones personales” sobre lo que comentaba Arnejo, aunque previamente se había acordado no incurrir en este tipo de prácticas. El hecho también fue cuestionado por Lereté, que presidió la reunión.

En su intervención, Galán cuestionó que Arnejo le diera un puntaje de excelencia (98) a Slamovitz.



“¿De dónde surge en el expediente esa información de las calificaciones del profesor Slamovitz?”, preguntó el diputado colorado Gustavo Zubía. “Evidentemente, esta información la saqué del expediente. Es la misma información del expediente que manejé y leí en sala en el momento de la discusión de la preinvestigadora”, respondió Galán.

De todos modos, indicó que “si no estuviera” la información, se tendría que ingresar como parte del expediente. A esto, Lereté le pidió que volviera a aclarar si tal informe estaba o no en el expediente y su origen, a lo que Galán respondió: “¿Y de dónde voy a sacar yo la información?”.



Luego Galán se quejó de que Lereté no reprodujo exactamente lo que ella dijo en una pregunta dirigida a Arnejo. “Le pido, señor presidente, al Cuerpo de Taquígrafos que formulen la pregunta tal como yo la formulé. No entiendo cómo no se entiende una pregunta tan fácil”, indicó la diputada al dirigirse a Lereté.

“Lo que sucede es que estamos pasando los límites de lo que habíamos acordado; ya los pasamos. Realmente, uno empieza a estar en una situación de molestia cuando ve, de manera insistente, que se utiliza un recurso que habíamos acordado que no íbamos a emplear”, remarcó el nacionalista.



Luego Galán pidió que el presidente de la comisión llamara al orden a Arnejo, quien la había cuestionado por “distraerse” y “estar mucho con el celular”, lo que según dijo la exdirectora hizo que confundiera alguna de sus declaraciones. “Eso está totalmente fuera de lugar, señor presidente”, protestó Galán sobre lo dicho por Arnejo.



Por su parte, el denunciante Felipe Schipani (Partido Colorado) planteó que no se podía interrogar a Arnejo “en base a una documentación oficial” que no es pública y se desconocía por el resto de los integrantes de la comisión.



“De modo que para esta comisión ese documento no existe. Lo que existe es una referencia al mismo. Y me parece que es de orden que se señale cuál es la fuente”, reclamó el colorado. En tanto, Zubía cuestionó la lealtad de Galán hacia los demás integrantes de la investigadora al manejar un informe no conocido por todos.