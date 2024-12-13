Exdirector de Ceres y exfuncionario del FMI se encamina a ser presidente del Banco Central en nuevo gobierno

Redacción El País

Yamandú Orsi sigue delineando su gabinete para presentarlo oficialmente la próxima semana. A la designación ya anunciada de Gabriel Oddone como ministro de Economía y Finanzas, El País pudo saber que Edgardo Ortuño se sumó como ministro de Ambiente y Cristina Lustemberg como titular de la cartera de Salud Pública. Pero hay más novedades: Guillermo Tolosa, exdirector ejecutivo de Ceres, se encamina a ser el nuevo presidente del Banco Central del Uruguay (BCU).

Tolosa fue director de Ceres luego de Ernesto Talvi (que renunció para ser candidato a la Presidencia y luego canciller). Este es un centro de estudios especializado en políticas públicas que hoy dirige Ignacio Munyo.

Sin embargo, en mayo de 2020 Tolosa renunció a Ceres para asumir como nuevo funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) para trabajar en el impacto de la pandemia.

Previamente, entre 2010 y 2016 gerenció las representaciones del FMI en varios países de Europa del este.

Además, es Doctor en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles.

Guillermo Tolosa, posible nuevo presidente del BCU. Darwin Borrelli

Rodrigo Arim sería el nuevo director de la OPP

Mientras tanto, el Frente Amplio le ofreció al rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, estar al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el gobierno de Orsi a partir de marzo de 2025.

Arim, que ocupa el máximo cargo en Udelar desde 2018, y fue reelecto en 2022 por un período hasta 2026, tuvo un ofrecimiento para que "integre el nuevo Poder Ejecutivo", lo cual lo comunicó a los órdenes estudiantil, docente y de egresados, indicaron a El País fuentes cercanas al rector. Fuentes políticas, en tanto, señalaron que su incorporación a la administración Orsi es prácticamente un hecho.

El rector, que ha jugado un rol clave para el avance de la descentralización de la Udelar en el interior del país y ha trabajado con el presidente Luis Lacalle Pou para impulsar un nuevo Hospital de Clínicas para ser inaugurado en 2030, entre otras gestiones, acordó que responderá este fin de semana al equipo de Orsi, en línea con lo que informó VTV.