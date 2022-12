"Esto parece una pelea de amigachos", dijo Cosse sobre los cruces por el caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada en rueda de prensa sobre la reacción del oficialismo ante las críticas del Frente Amplio (FA) por el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y enfatizó que "parece una pelea de amigachos", cuando "es un tema serio del Uruguay".

"Vamos a dejarnos de hacer declaraciones y vamos a empezar a respetar las instituciones como se debe y hacerlas funcionar", sostuvo la jefa comunal.



Además, en referencia a los dichos del ministro de Defensa, Javier García, quien acusó a algunos dirigentes del FA de tener un "ánimo destituyente", Cosse consideró que eso "no suma a construir institucionalidad".



"Yo he dicho en reiteradas situaciones que estamos en un caso muy serio, por lo menos de corrupción, que hay que investigar hasta las últimas consecuencias y que hay que respetar la institucionalidad y no andar talenteando respecto a las cosas que hay que hacer", agregó.

Para la intendenta, que se utilice el término de "manija" para referirse a la polémica que se ha generado sobre el caso de los pasaportes y los chats de Astesiano "puede conducir a confundir la situación". "No se trata de manijas ni de opiniones, estamos en un caso serio, estamos en problemas. Estamos en un problema de corrupción que tiene novedades todos los días", enfatizó y sumó a esto el caso del narotraficante Sebastián Marset.

Cosse planteó que es necesario que las instituciones involucradas "limpien su nombre" y para ello llamó a que se realicen "investigaciones administrativas hasta las últimas consecuencias" y que se colabore con la Justicia. "Esto no es una pelea callejera, es un problema del Uruguay", apuntó.