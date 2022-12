Defensa dice que actúa con “rapidez” para analizar licitaciones de empresa vinculada al caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Defensa suspendió licitaciones de las que participaba la empresa Vertical Skies, investigada por presunto espionaje a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, según se desprende de los chats de uno de sus gerentes con el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

El director general del ministerio, Fabian Martínez, se refirió esta mañana al hecho y señaló que la advertencia del ministro Javier García "fue inmediata" y que actúan con "inmediatez y rapidez" para analizar las licitaciones.



"El ministro (García) ha sido muy claro y se han impartido directivas a todas las unidades a los efectos de que no se avance en los procesos licitatorios donde esta empresa está vinculada", dijo Martínez en rueda de prensa.



Además, añadió que habrá que analizar cada caso y que se pidieron informes a las unidades ejecutoras ya que "no todas las situaciones jurídicas serían iguales".



Por su parte, García expresó este viernes a Subrayado que le pareció "lo más prudente" frenar las licitaciones. “Me pareció lo más prudente en la medida que hay una investigación judicial, me parece lo más prudente actuar de esa manera. Sin prejuzgamientos, pero también con prudencia y tomando las cosas con el debido análisis”, expresó.