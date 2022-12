Javier García acusó a algunos dirigentes del FA de tener un "ánimo destituyente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Lista 40 del Partido Nacional que lidera el actual ministro Defensa Nacional despidió el acto en una reunión de camaradería en en la cual el dirigente hizo fuertes críticas hacia el Frente Amplio (FA).



"Quien dijo que iba a ser fácil el gobierno. Desde el primer día tuvimos la oposición del Frente Amplio. A los 15 días ya organizaban caceroladas", arrancó diciendo García.



"Muchos de sus dirigentes adhieren a un concepto de oposición destructiva. De cuánto peor mejor. Nada les sirve. Nunca asumieron el papel de oposición leal", enfatizó el ministro.



De inmediato se refirió al caso Astesiano y sobre la actitud que asumió la oposición en torno al mismo aseguró que "el objetivo del FA no es la verdad. El objetivo es el presidente. El objetivo del FA no es hacer Justicia. Es hacer política electoral".



El dirigente nacionalista avanzó en ese sentido y enfatizó que "es deslealtad institucional grave fogonear con pedidos de renuncia hacia el presidente,. Algunos allí tienen un ánimo destituyente antidemocrático. En redes y en medios han empezado con eso y es grave que se deje prosperar" .



Enfatizó que "quienes agravian al presidente y lanzan sombras sobre él no tienen autoridad moral".



Por otra parte García hizo un llamado al interior de su partido para no entrar en una carrera electoral anticipada. "También es bueno la autocrítica. Lo dijimos hace meses: las campañas internas apresuradas iban a debilitar al gobierno. Adelantar pre candidaturas y campañas era y es un error".



Ante ello, finalizó diciendo: "Debemos pensar menos en candidaturas y más en defender un gran gobierno y un presidente del cual nos sentimos orgullosos. Preguntan con quien está la 40, sencillo: Con Luis".