En una breve reunión en Paraguay, Lacalle Pou acordó con Lula la compra de seis aviones de combate a estrenar

Cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aterrizó en Asunción (Paraguay) a las 19 horas de este domingo para participar de la 64° cumbre del Mercosur tenía en mente la intención de buscar un momento para hablar mano a mano con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

No estaba pensando en coordinar un encuentro formal, pero sí lograr unos breves minutos de charla para cerrar un acuerdo que Uruguay venía negociando desde hacía ya un buen tiempo, según señalaron a El País fuentes de Presidencia.

El tema que Lacalle Pou le quería plantear al jefe de Estado de Brasil era la compra de unos aviones de combate que fabrica la empresa brasileña Embraer. Más específicamente, la adquisición de seis aeronaves A-29 Super Tucano -a estrenar- para reforzar la mermada flota de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), por un valor estimado de US$ 100 millones, a pagar en un plazo de entre 10 y 15 años

Y esa conversación sucedió. Se concretó entre el final de la cumbre presidencial y el almuerzo oficial que se sirvió en el Palacio de López de la capital paraguaya. Fueron unos pocos minutos tras lo cuales quedó acordada la operación, precisaron las fuentes consultadas.

Las negociaciones, que llevaron adelante los ministerios de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores ya estaban bastante avanzadas. De hecho, las conversaciones con esta firma se habían iniciado a comienzos de este gobierno, pero fueron postergadas por el inicio de la pandemia.

“El acuerdo ya estaba cerrado por los ministros, pero era importante que los presidentes tuvieran esa conversación”, agregaron a El País desde la Torre Ejecutiva.

De manera que Uruguay adquirirá unos aviones de guerra que pueden cumplir varias funciones en el aire, y que la empresa, en su sitio web oficial, los destaca por ofrecer una “solución integral” para cualquier fuerza aérea. Allí agregan que se trata de un modelo de avión de combate que además de estar “probado” en la batalla es “preciso, confiable y rentable”.

El presidente Lacalle Pou en la Cumbre del Mercosur en Asunción. Foto: Mercosur

“Es líder mundial en su categoría con más de 260 aviones pedidos y más de 500.000 horas de vuelo voladas, de las cuales aproximadamente 60.000 han estado en operaciones activas”, señala también la empresa en la presentación de este modelo.

“Es un avión de reconocimiento armado excepcional porque. Presenta la combinación ideal de sensores eléctrico-ópticos de alta definición, internos ametralladoras y mayor resistencia”, concluye Embraer respecto de una aeronave que Uruguay necesita para controlar mejor su espacio aéreo, y tener más herramientas para contener el narcotráfico, valoran en el gobierno.

Renovación

La voluntad de Lacalle Pou ha sido hacer lugar a la postergada renovación del armamento militar de las tres fuerzas.

Por eso, durante la gestión de Javier García en el Ministerio de Defensa, se adquirieron dos aviones Hércules por US$ 24 millones, dos helicópteros y, más recientemente, se acordó la compra para la Armada de dos patrullas oceánicas (buques OPV) a un astillero español por US$ 92 millones.

Pero en la FAU había un atraso en el equipamiento luego de varias décadas sin actualización, y con escasas aeronaves en condiciones de volar -generalmente hay, con suerte, solo un avión Dragonfly operativo.

De hecho, fuentes oficiales indicaron a El País que la última vez que la FAU compró una aeronave nueva fue el 23 de julio de 1999, cuando se adquirió un T260 Aermacchi, un avión de entrenamiento primario.

Y el 2 de junio de 1981 fue cuando se compraron los hoy obsoletos Pucará.

A todo este panorama hizo mención este lunes en la tarde el actual ministro Armando Castaingdebat, luego de participar de una sesión de la comisión de Defensa del Senado, en donde hizo comentarios sobre la futura compra de los A-29 Super Tucano

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante la cumbre del Mercosur en Asunción. FOTO: AFP

En rueda de prensa, Castaingdebat anunció que también se está por adquirir un nuevo avión Brasilia -por más de un millón de dólares-, una aeronave de transporte utilitaria, para sustituir a la que actualmente está en funciones. “Se espera poder adaptar la puerta trasera para (realizar) traslados sanitarios”, puntualizó el ministro.

Sobre la renovación general de la flota de la FAU que espera concretar el gobierno a la brevedad, Castaingdebat dijo que implicará “un antes y un después”, y que la meta de esta administración es “tratar de blindar lo más posible la frontera uruguaya”.

“Esto va a venir acompañado de un paquete tecnológico -agregó el secretario de Estado-; se están viendo diferentes propuestas de radares”.