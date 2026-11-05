El recuerdo de Lacalle sobre Moratorio: "Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos"

El expresidente Luis Lacalle Pou lamentó el fallecimiento del virólogo Gonzalo Moratorio, que murió este jueves 5 de noviembre a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025 .

"En los momentos más difíciles y de incertidumbre, un grupo de hombres y mujeres le pusieron el hombro y su intelecto a nuestro país. Gonzalo Moratorio fue uno de ellos", señaló el exmandatario. "Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos. Así fue en todo momento. Gracias! QEPD", concluyó.

En los momentos más difíciles y de incertidumbre, un grupo de hombres y mujeres le pusieron el hombro y su intelecto a nuestro país. Gonzalo Moratorio fue uno de ellos. Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos.

Así fue en todo momento.

Gracias!

QEPD. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 5, 2026

Luis Lacalle Pou, Daniel Salinas y Gonzalo Moratorio. Foto: Presidencia de la República.

Su rol durante el GACH

Docente e investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, había jugado un rol fundamental durante la pandemia de covid-19 al coliderar con la científica Pilar Moreno el desarrollo de test nacionales para diagnosticar el virus SARS-CoV-2, un pilar clave para la estrategia epidemiológica del país.

Como integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que funcionó durante los años más duros de la pandemia durante la administración de Luis Lacalle Pou, su participación fue clave para la gestión de riesgos y el asesoramiento en la toma de decisiones políticas. El velatorio se realizará este jueves en el Palacio Legislativo.

Científico Gonzalo Moratorio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Estudios y reconocimiento internacional

Su labor trascendió fronteras en diciembre de 2020, cuando la revista Nature lo incluyó entre las diez personas que habían tenido un papel destacado en los acontecimientos científicos del año; fue el único latinoamericano de aquella selección. El reconocimiento destacó su aporte local frente al coronavirus a través de la creación de test de bajo costo.

Más allá de las páginas de Nature, su nombre quedó inmortalizado en una placa del Espacio de los Soles, sobre la Peatonal Sarandí —el paseo que rinde homenaje a los uruguayos ilustres—, tras una resolución aprobada por la Junta Departamental de Montevideo en octubre de 2021. Asimismo, en mayo pasado la Cámara de Representantes lo nombró Héroe Contemporáneo del Bicentenario por consolidarse como un referente internacional de la ciencia uruguaya.

Como integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que funcionó durante los años más duros de la pandemia durante la administración de Luis Lacalle Pou, su participación fue clave para la gestión de riesgos y el asesoramiento en la toma de decisiones políticas.

Científico Gonzalo Moratorio. Foto: archivo El País

Mucho antes de la irrupción del covid-19, la trayectoria académica de Moratorio ya mostraba un firme ascenso. Tras completar una licenciatura en Ciencias Biológicas (2001-2005) y una maestría en Biología Celular y Molecular (2006-2008) en la Facultad de Ciencias, profundizó su formación con un segundo máster en el mismo campo, cursado conjuntamente entre la Universidad de la República y el Institut Pasteur de Montevideo (2009-2012).

Su proyección internacional dio un salto definitivo cuando se desempeñó como investigador posdoctoral en Virología Molecular en el Institut Pasteur de París (2012-2018). De regreso en Uruguay, asumió la dirección del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo, poco antes de que la crisis sanitaria exigiera su protagonismo científico.

Desde ese laboratorio, Moratorio buscó desarrollar una agenda que iba mucho más allá del SARS-CoV-2. Una de sus principales líneas estudiaba cómo restringir el potencial evolutivo de arbovirus emergentes mediante biología sintética y evolución experimental, con especial interés en virus como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y Mayaro. También exploraba el uso de virus modificados genéticamente como potenciales agentes contra el cáncer.

La relevancia de Moratorio se mantuvo intacta tras la pandemia. En 2024, fue seleccionado para brindar un discurso en el prestigioso programa Yale World Fellows de la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde se destacó que sus investigaciones aportaron contribuciones fundamentales a la evolución viral y la virología aplicada.