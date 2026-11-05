"Un enorme científico": figuras clave de la pandemia destacan a Gonzalo Moratorio, que murió este jueves

La muerte del virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025, genera gran conmoción en el ambiente científico, político y la opinión pública.

Su rol, junto a la científica Pilar Moreno, de desarrollar test nacionales para diagnosticar el virus SARS-CoV-2, al comienzo de la pandemia, supuso un pilar clave para la estrategia epidemiológica del país. Por este paso, fue reconocido por la revista Nature en 2020.

"Un enorme científico, que dio mucho más allá de su deber. Trasciende su propia vida. Un patriota. Un luchador por la vida, que nos enseñó a darlo todo por la misma. Su legado perdurará en la memoria de nuestro país. Acompaño en este momento a su familia con un fuerte abrazo", dijo a El País el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

El exsecretario de Estado contó a El País en marzo de 2023 que a pocos días de asumir, su hermano, le sugirió que reuniera con Moratorio y Moreno para conocer más del coronavirus, que no era visto como un problema en ese entonces.

"Hicieron una presentación de Power Point. Tomé nota, pero al final empecé a preguntar y preguntar, y me pasé toda la mañana con ellos. Salí convencido de que se venía una situación compleja", relató Salinas sobre aquellos tiempos de inicio de la pandemia

"Se nos fue una gran persona, un gran científico y un querido amigo. Un hombre que siempre supo estar a la altura de la circunstancias. Una persona con una valentía y un coraje enormes. Luchó incansablemente, siempre y un poco más", indicó, en tanto el excoordinador general del GACH, Rafael Radi, a El País.

"Desde el punto de vista profesional, científico y universitario dejó un legado y ejerció un compromiso desde la ciencia para la sociedad y las futuras generaciones que perdurará en el tiempo", añadió.

"En lo personal, me quedo con nuestras gratas conversaciones personales y científicas, siempre rodeadas de mutuo respeto, humanismo, franqueza, afabilidad y amistad. Pudimos abrazarnos y reconocernos fraternalmente en el otro. Realmente una durísima pérdida para todos", destacó Radi.

"En esta hora tan difícil, expreso una vez más mi reconocimiento y agradecimiento totales por todo lo que el querido Gonza aportó de sí para el bien común", remató el también director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina (CEINBIO) e integrante de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano.

"Es una gran pérdida para todo el Uruguay. Gonzalo estuvo en los momentos más difíciles poniendo su talento, capacidad y humanismo al servicio del país", señaló el exsubsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian.

"Nos tocó trabajar cerca y poder conocer la capacidad profesional y personal. En los momentos más difíciles Gonzalo transmitía tranquilidad y esperanza con sus palabras", agregó el hoy diputado nacionalista.

"No solo nos quedamos con la pandemia, una vez superada esa etapa, siempre buscó nuevos desafíos para hacer crecer el país. Sin duda Gonzalo va a quedar en lo más alto de la ciencia de nuestro país", remató Satdjian.