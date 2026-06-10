"El pueblo siente vergüenza del presidente": acalorada discusión en Diputados obligó a suspender la sesión

Una sesión de la Cámara de Diputados del pasado martes debió ser momentáneamente suspendida luego de que el presidente del órgano, el nacionalista Rodrigo Goñi, cortara el micrófono a su correligionario Juan Martín Rodríguez, quien dijo a los gritos al tomar la palabra que "el pueblo uruguayo siente vergüenza" del presidente Yamandú Orsi.

La Cámara Baja se encontraba tratando las presuntas irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la designación de una comisión investigadora parlamentaria para la gestión del prestador público.

"Tengo derecho a hacer una referencia, si no es por la vía de la alusión personal, es por la vía de la aclaración", dijo Rodríguez, que instantes después fue interrumpido por Goñi, quien le explicó que debía aclarar los dichos, pero no hacer alusiones.

Rodrigo Goñi en entrevista con El País Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Yo aclaro, pero los que oscurecen son otros", apuntó Rodríguez. En esa línea, hizo referencia a una "sarta de barbaridades" en el marco de la discusión parlamentaria que estaba teniendo lugar hacía horas en Diputados.

"Vergüenza es la renuncia de un vicepresidente", dijo el legislador nacionalista en referencia al ex vicepresidente Raúl Sendic. "Eso es vergüenza", reiteró.

Señaló que eso "fue el mayor escándalo en la historia institucional de nuestro país, hasta ahora"."Ahí está lo que le hace mal a la política", añadió Rodríguez.

"José Artigas dijo 'con libertad no ofendo ni temo', yo, parafraseándolo y adaptándolo [digo] con la verdad no ofendo ni temo, en todo caso, lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza del presidente de la República", continúo Rodríguez a los gritos.

El micrófono del legislador nacionalista volvió a ser cortado y Goñi decidió suspender momentáneamente la sesión por un lapso de 10 minutos.

Blancos presentarán una denuncia penal sobre la gestión de ASSE si no se conforma una comisión investigadora

Desde el Partido Nacional plantean que la investigadora de la gestión de ASSE abarque desde 2015 a la actualidad, pero el Frente Amplio solo quiere hacer foco en el período encabezado por Leonardo Cipriani. El expresidente de ASSE fue denunciado penalmente por el actual directorio por presuntas compras irregulares.

El diputado nacionalista Federico Casaretto cuestionó el pasado martes la decisión del directorio de ASSE de presentar denuncias directamente ante la Justicia y sostuvo que ese proceder responde a una "motivación política". “No se puede judicializar la política. Cuando hay denuncias se traen al Parlamento, se investigan; si no hay nada para denunciar se archivan y si hay denuncia se va a la Justicia. Aquí se alteró el camino y fue el directorio a hacer la denuncia de forma personal, lo cual está demostrando una intencionalidad política”, afirmó en rueda de prensa.

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.

El diputado nacionalista defendió además la creación de una comisión investigadora parlamentaria y señaló que la propuesta de su partido apunta a analizar tanto la gestión del expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, como la del actual titular del organismo, Álvaro Danza. “La investigadora que propusimos quiere investigar todo, la gestión Cipriani y la de Danza. Queremos ver por qué el Frente Amplio se niega sistemáticamente a investigar al doctor Danza, cuando se ha demostrado que ha cobrado una partida indebida de dedicación permanente durante ocho meses de mil dólares por mes”, manifestó.

Casaretto sostuvo que los hechos denunciados ameritan una investigación y advirtió que, si no prospera la creación de una comisión investigadora en el Parlamento, el Partido Nacional evaluará acudir a la Justicia. “Estas cosas merecen investigarse. En el caso de que no exista una comisión investigadora parlamentaria no nos dejan otro camino que ir a la Justicia. Tenemos la obligación de denunciar. Todo hace indicar que los votos no van a estar”, señaló.