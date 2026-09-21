El presidente Orsi se reunirá con su par brasileño Lula Da Silva en Nueva York esta mañana

A partir de las 11 horas de este lunes (10 horas de Nueva York), el presidente Yamandú Orsi se reunirá con su par brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicaron a El País fuentes del gobierno.

Este encuentro se da a menos de dos semanas de que Brasil celebre elecciones y donde Lula Da Silva busca ser reelecto —ante un escenario ajustado con su mayor contrincante, Flávio Bolsonaro. Estos comicios son seguidos muy de cerca por el gobierno de Orsi y el Frente Amplio, que considera estratégico un triunfo del líder del Partido de los Trabajadores para la suerte de Uruguay.

La agenda de Orsi en ONU

Según adelantó Cancillería, Orsi realizará su discurso ante la Asamblea General el próximo jueves 24 de setiembre. Es probable que su intervención tenga lugar durante la mañana, aunque hay detalles que restan ser definidos.

El mandatario también tendrá un encuentro con los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, con motivo del grupo Urupabol, ámbito conformado por ambos países y Uruguay.

Por otro lado, Orsi también se reunirá con su homólogo chileno José Antonio Kast y otros mandatarios en el marco de una alianza contra el crimen organizado que impulsa el mandatario del país andino.

Al mismo tiempo, el presidente mantendrá encuentros con empresarios que tienen inversiones en Uruguay, así como con referentes del sector de inteligencia artificial (IA).

En cuanto al canciller Mario Lubetkin, la cartera informó que mantendrá reuniones con jerarcas de varios ministerios de Relaciones Exteriores de países africanos y europeos, esto en el marco de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que actualmente encabeza Uruguay.

Paralelamente, Lubetkin también se reunirá con el canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar, luego de que el país asiático abriera semanas atrás su primera embajada en Uruguay. Por último, Cancillería informó que el ministro también participará de la transmisión de mando del Consenso de Brasilia. La presidencia de este mecanismo esta siendo ejercida por Uruguay y será traspasada Perú.