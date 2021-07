Dura reacción de la coalición a juicios del FA sobre las muertes evitables

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La doble interpelación a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Economía, Azucena Arbeleche, se centró en el debate por lo que el Frente Amplio calificó como “muertes evitables” durante la pandemia del COVID-19. El senador interpelante Daniel Olesker dijo que se podían haber prevenido el 50% de los fallecimientos, mientras que la coalición de gobierno dijo que usar ese término constituye una “bajeza” y una “canallada”.

Los cruces se dieron en una jornada bien de estos tiempos, con un debate paralelo en las redes sociales conforme avanzaba la discusión parlamentaria, y con intervenciones de Salinas que se salían de la regla, en parte por su falta de experiencia parlamentaria. El ministro por momentos generó risas al equivocarse con el reglamento y hablarle directamente a Olesker -debe dirigirse siempre a la Presidencia del Senado- o coros de aliento de senadores de la coalición cuando acumulaba enojo por el calor de su discurso, que lo llevó incluso a golpear la mesa.

El debate, a partir de 76 preguntas que planteó Olesker sobre las decisiones tomadas por el Ejecutivo en la gestión de la pandemia, se centró mayormente en los fallecimientos causados por el coronavirus.

Así uno de los conceptos más recurrentes en el discurso del interpelante fue, como era previsible, el de “muertes evitables”, al que Olesker agregó también el de “pobreza evitable y desempleo evitable”, que constituyeron la “tesis principal” de la postura crítica del Frente Amplio con el gobierno de Luis Lacalle Pou. Así apuntó sus dardos tanto al manejo sanitario como al económico.

Olesker preguntó si el MSP “registra el concepto de muertes evitables y si tiene una metodología para calcularlas”.



En su segunda exposición, Salinas comentó brevemente que “la restricción de la movilidad hubiera influido en un 15% la reducción de la mortalidad” de personas con diagnóstico de COVID-19. Inmediatamente, dirigentes del Frente cortaron esa parte de su intervención y la viralizaron en Twitter.



Luego, en rueda de prensa, Olesker concluyó que Salinas admitió “la existencia del concepto de muertes evitables”. “Reconoció que hay un 15% de las muertes vinculadas a la movilidad y esto significa un reconocimiento de que existen muertes evitables. Nosotros creemos que son más y hablamos del entorno del 50%”.

Daniel Olesker durante la interpelación a los ministros Salinas y Arbeleche. Foto: Leonardo Mainé

Salinas, también en conferencia de prensa, negó que se hubiera referido en esos términos. “No es de recibo hablar de muertes evitables”, sostuvo ante los periodistas. Y se explayó: “La muerte evitable depende un conjunto de factores, entre ellos cuestiones sanitarias y de prevención, con lo cual habla de las conductas personales de cada uno”. En ese marco, explicó que más del 85% de los casos se debió a la cepa P1, proveniente de Brasil.

Contrapunto.

El senador frenteamplista Mario Bergara reivindicó el derecho de la oposición a decir lo que piensa y cuestionó que “muchos legisladores se agravien con la expresión de muertes evitables”. “Acá nadie le está endilgando las muertes a nadie. Acá hay definiciones que se hacen en un terreno técnico”, subrayó.



“Escuchamos al GACH decir que los contagios se relacionaban a la movilidad y me parece de honestidad intelectual del ministro reconocer que una menor movilidad hubiera redundado en un menor porcentaje de fallecidos”, afirmó Bergara en alusión a Salinas.

No tardó en llegar una fuerte respuesta de la coalición. El senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) subrayó que la sola mención del término “muertes evitables” supone una acusación y “constituye por decir lo menos una bajeza”.

“Hay muchas muertes evitables en este país, pero no las que son frutos de una pandemia”, afirmó. “Acá se pudieron evitar muchas muertes de personas que esperaban por medicamentos de alto costo, hay miles niños que no nacen por políticas que se han llevado adelante o por la aplicación de leyes pergeñadas en otras latitudes, que no estimulan los nacimientos”, afirmó en alusión al aborto. Señaló que hubo muertes evitables de “cientos por año” por “políticas de seguridad equivocadas”. Por lo que pidió darse un “baño de realismo”.

El senador nacionalista Jorge Gandini hizo un razonamiento contrafáctico en cuanto a lo que se podría haber hecho ante la “si Olesker fuera ministro de Salud o de Economía, Daniel Martínez presidente y en su lugar (el de Beatriz Argimón) estuviera Graciela Villar”.



“Y todo hubiera sido distinto, si Martínez fuera presidente y Olesker ministro, seguramente se hubiera empezado con la cuarentena obligatoria, no hubiera GACH, ni caceroleo a los pocos días de enfrentar el flagelo”, afirmó Gandini. Además, consideró que la vacunación hubiera comenzado antes, pero con la Sputnik V y “probablemente estuviéramos con el 10,4% de la población vacunados como en Argentina y no con el 50%”.



En ese marco, concluyó que “es canallesco” hablar de muertes evitables. “Se nos ha dicho genocidas y es mentira”, respondió Gandini. Asimismo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva cuestionó “la manija” de la izquierda y afirmó que con el cacerolazo “empezaron a mostrar la hilacha”.

El bloqueo de Argentina En uno de los momentos de mayor intensidad en su discurso, el ministro Daniel Salina dijo ante los senadores que Argentina le negó a Uruguay tanques de oxígeno para utilizarlos en la recuperación de pacientes con COVID-19. Luego de defender la “gestión estatal única” que a su criterio llevó adelante la actual administración para evitar el colapso de los hospitales, asegurando el stock de “fármacos críticos”, afirmó: “Hicimos la gestión de oxígeno, cuando Argentina nos bloqueó los tanques de oxígeno, y lo trajimos de Chile”. En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria afirmó también que para lograr la adquisición de los tanques -que se usan tanto en cuidados intensivos como en internacionales domiciliarias- fue importante “el trabajo de Relaciones Exteriores”.