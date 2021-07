Comenzó la interpelación a Salinas y a Arbeleche en el Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fueron convocados al Parlamento este martes para ser interpelados por el manejo de la gestión sanitaria.



Los jerarcas deberán responder las preguntas del senador socialista Daniel Olesker y aportarán datos, frases y números sobre la gestión sanitaria seguida por el Poder Ejecutivo.



El legislador comenzó haciendo un repaso de la situación de la pandemia en el país y expresó que, este año, la comunidad científica alertó y pidió bajar la movilidad. "No se escuchó y como no se escuchó tuvo como resultado la tragedia", expresó.



"No hay forma de no catalogar de tragedia una etapa en la que en promedio se infectaron 24.390 personas; que los casos diarios en promedio, marzo junio, estaban en 2.482 y que habíamos llegado a 5.700 fallecidos, de los cuales 5.075 solamente fueron en esos cuatro meses", agregó. En esa línea agregó que Uruguay tuvo un "récord" al pasar 80 días por encima de los 650 casos diarios "eso no pasó en otros lados".



Durante la presentación, Olesker consideró que la política pública llevada adelante en particular en los meses del primer semestre del 2021, "no evitó el aumento de la pobreza, no evitó el aumento de la desigualdad, la destrucción de empleo y no evitaron una enorme cantidad de personas fallecidas".

Uriarte en la sala

Entre los presentes se encuentra el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte, quien ingresó como suplente de la senadora duraznenese Ana Hunter, del sector colorado Ciudadanos.



Hunter, quien asumió en el lugar del ahora ministro de Ambiente Adrián Peña, presentó una nota de desistimiento para no formar parte de la sesión. La presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, le tomó la promesa de estilo antes de iniciar la sesión.