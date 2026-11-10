Diputados acordó que comisión que estudiará cambios a la reforma de la seguridad social tendrá 120 días

La Cámara de Representantes definió esta martes conformar una comisión especial que analizará la iniciativa del Poder Ejecutivo para habilitar el retiro anticipado a los 60 años que tendrá plazo para deliberar hasta el 10 de marzo próximo.

La intención del oficialismo era que la comisión tuviese 30 días para actuar y así el proyecto de ley pudiese aprobarse durante este año, algo que ahora no será posible.

La comisión tendrá a 13 integrantes: siete serán frenteamplistas, dos nacionalistas (Pedro Jisdonian seguramente será uno de ellos), dos colorados (Conrado Rodríguez y Adrián Juri), uno del Partido Independiente (Gerardo Sotelo) y otro de Identidad Soberana (Gustavo Salle). Cabildo Abierto declinó integrar la comisión especial.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez explicó a El País que la oposición se comprometió a trabajar durante el receso parlamentario. "Si el plazo hubiese sido de 30 días y no alcanzaba hubiese sido necesario para levantar el receso contar con el voto de 50 titulares lo cual es complicado", agregó.

El diputado colorado Walter Verri, por su parte, sostuvo que a su juicio el plazo de 30 días "era inaceptable por lo exiguo" porque "se plantea tocar toda la estructura de la ley".

Por otra parte, Los diputados oficialistas Sol Maneiro y Joaquín Sequeira seguramente integrarán la comisión.

En las últimas horas, varios técnicos de la oposición —referentes de la reforma aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou como Rodolfo Saldain e Isaac Alfie— sostienen que la iniciativa oficialista no necesariamente beneficiará a los trabajadores más vulnerables.

