Por unanimidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó una demanda de nulidad presentada por una asociación protectora de animales contra el decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou que flexibilizó las condiciones para la caza deportiva.

El Tribunal consideró que el Poder Ejecutivo actuó dentro de sus potestades legales, aunque reconoció la legitimación de las organizaciones sociales para impugnar decisiones de la Administración en defensa de los denominados intereses difusos.

En abril de 2022, mediante un decreto firmado por Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo modificó la normativa que desde 1996 regulaba la práctica de la caza deportiva en Uruguay.

Entre otras disposiciones, habilitó la actividad en todo el país, con excepción de Montevideo, y permitió la caza deportiva nocturna de especies exóticas invasoras cuya captura estuviera autorizada.

También estableció que el consentimiento de los propietarios u ocupantes de predios rurales pudiera otorgarse verbalmente o por escrito, sin necesidad de formalidades especiales.

En la sentencia del pasado 3 de noviembre, el TCA consideró que no se logró demostrar que el Poder Ejecutivo hubiera excedido sus potestades legales ni que su actuación hubiera sido arbitraria, abusiva o manifiestamente irrazonable.

Luis Lacalle Pou habló en el 62 Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Foto: Mauro V. Rizzi/La Nación/GDA.



La asociación Asociación para el Trato Ético hacia los Animales (ATEA), que promovió la acción de nulidad, sostuvo que la decisión carecía de suficiente respaldo técnico, científico y jurídico y que, al flexibilizar las condiciones de la caza, el Estado había incurrido en un retroceso en materia de protección ambiental y animal.

El TCA entendió que el decreto fue dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria que la Ley de Fauna, aprobada en 1935, atribuye al Poder Ejecutivo.

Señaló que su función consiste en determinar si la Administración actuó dentro del marco jurídico vigente, pero no en sustituir al gobierno en la elección de sus políticas.

“Si la caza deportiva resulta conveniente o inconveniente; si el régimen debió ser más o menos restrictivo; o si hubiera sido preferible mantener la regulación anterior, son cuestiones que podrán integrar el debate político, técnico o administrativo, pero que no habilitan al Tribunal a sustituir la decisión adoptada por otra que considere preferible”, sostiene el fallo.

Para los ministros, buena parte de los cuestionamientos de la asociación expresaban una discrepancia con la política adoptada por el gobierno, sin que se hubiera demostrado que la decisión vulnerara el ordenamiento jurídico.

Fundamento técnico

La demandante afirmó que, pese a las solicitudes de acceso a la información pública realizadas, no había logrado identificar informes técnicos que justificaran las modificaciones ni conocer la existencia o el contenido de un informe previo de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

El TCA entendió que los cuestionamientos sobre la suficiencia de los antecedentes técnicos o el reclamo de determinados informes no permitían concluir, por sí solos, que el decreto careciera de motivación o hubiera sido dictado arbitrariamente.

La Administración, sostuvo el Tribunal, tiene la obligación de expresar las razones que sustentan sus decisiones, pero ello no significa que deba satisfacer la valoración técnica que la demandante considera preferible.

La asociación había invocado también la vulneración de los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental.

El Tribunal rechazó ese argumento. Entendió que no basta con afirmar que una modificación normativa supone una disminución del nivel de protección alcanzado, sino que es necesario demostrar que la nueva regulación vulnera las exigencias del ordenamiento jurídico ambiental.

Cazadores uruguayos en un monte nativo.

“La existencia de una regulación anterior más restrictiva no convierte en ilegítima toda regulación posterior que modifique sus alcances”, señaló.

Y añadió que: “De lo contrario, cualquier modificación de una política pública que implique una diferente ponderación de los intereses involucrados quedaría sustraída de la esfera propia de decisión de la Administración; y, en particular, en estas temáticas tan dinámicas, privadas de la revisión constante que les es propia”.

Tampoco prosperaron los argumentos de la asociación relativos al derecho comparado, entre ellos las restricciones a la caza deportiva en Costa Rica. A juicio de los ministros, la existencia de una regulación más restrictiva en otro país no demuestra que esa solución sea jurídicamente exigible en Uruguay.

Animales no humanos

La sentencia aborda también el planteo de la organización sobre la necesidad de modificar la concepción jurídica de los animales.

La asociación sostuvo que, por tratarse de seres capaces de experimentar sufrimiento y bienestar, su protección jurídica debía trascender la consideración tradicional de los animales como bienes o cosas.

El Tribunal reconoció que la legislación uruguaya contempla mecanismos de protección de los animales y de la fauna, pero descartó que de ello se desprenda necesariamente la prohibición de la caza deportiva.

“El derecho positivo uruguayo reconoce mecanismos de protección de los animales y de la fauna, pero no ha incorporado un estatuto jurídico de los ‘animales no humanos’ que determine, como consecuencia necesaria, la prohibición de la caza deportiva”, estableció.