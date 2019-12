Denuncias contra militares uruguayos en Haití: hay 4 casos de paternidad confirmada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (Sinomapa) emitió un informe a pedido del ministro de Defensa, José Bayardi, sobre las acusaciones a los cascos azules uruguayos durante sus misiones en Haití, tras haber sido denunciados por casos de embarazo y abuso infantil.

“Los casos de abuso y explotación sexual son en gran medida una nefasta consecuencia de una devastadora realidad social y coyuntura de los escenarios de despliegue”, indica el informe que detalla que hay un total de 24 denuncias que fueron recibidas por el Sistema sobre los casos de Abuso y Explotación Sexual (SEA). De estos, sostiene que se comprobó el 9%.



Sin embargo se aclara que “el 99% de los casos está clasificados en la categoría de explotación por el relacionamiento entre el efectivo uruguayo y la local sin violencia, no constituyen abuso pues no implicaron violencia física”.

De las 24 denuncias presentadas, en 11 casos se alegó presunta paternidad y finalmente cuatro fueron efectivamente comprobados mediante la realización de exámenes de ADN. En solo un caso se pasa la retención judicial, según indica el informe, mientras que los otros tres están en proceso.

Si se toman otros destinos, la cantidad de casos pasa de 24 a 36. Para los casos comprobados de abuso se adoptaron “las medidas disciplinarias correspondientes, que van desde las sanciones de arresto a rigor, desafectación de la fuerza o pase a la Justicia militar”.

Actualmente “para el Estado uruguayo no existen casos de abuso y explotación sexual pendientes de resolución. Sin embargo aún pende que la ONU los considere cerrados”, agrega el informe.



Una investigación publicada por el medio académico The Conversation y replicada por The Washington Post, señala que mujeres y niñas en Haití quedaron embarazadas de cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) que luego retornaron a sus países. Y entre ellos, el país que más se menciona es Uruguay como origen de los militares.

El trabajo señalado fue realizado por dos académicas estadounidenses: Sabina Lee, profesora de la Universidad de Birmingham, y Susana Bartels, científica de la Universidad de Queen en Ontario.



Para la realización de la investigación, ambas encuestaron a 2.500 haitianos sobre las experiencias de las mujeres y niñas residentes en las localidades donde se realizaron las misiones. De estos, 265 contaron historias de niños nacidos de cascos azules y niñas haitianas de hasta 11 años.