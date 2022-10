Da Silva afirmó que no tiene esperanza de que "el Frente Angosto" apoye reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Consultado sobre el tratamiento que se dará en el Senado al proyecto de reforma del sistema jubilatorio que enviará el proyecto en los próximos días, el senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que "probablemente" lo que se acordó este lunes en Torre Ejecutiva sea lo que se vote.

"Esta no es una reforma que pueda estar sujeta a la imaginación de algún legislador. Es una pieza de relojería suiza, muy delicada, que debe tener consistencia para que tenga efecto", sostuvo.



Al referirse a la postura que tomará el Frente Amplio ante el texto, apuntó que no espera apoyo. "Probablemente, el FA si es coherente con su actitud, va a poner un palo en la rueda y va a usar la más barata de las demagogias en una reforma que, si tiene aspiración de gobernar, en el futuro será beneficiario de la misma", dijo Da Silva.



"En lo personal no tenemos ninguna esperanza de que el Frente Amplio, este Frente Angosto, tenga vocación del deber ser en algo que el consenso lógico del sistema político indica que tiene que ser una política de Estado", agregó.

El legislador consideró además que "han existido experiencias en que el FA ha combatido leyes de otros partidos y cuando llegó al gobierno las aplicó con total naturalidad"."Esta reforma previsional va a ir por ese camino", advirtió.



"El FA no ha presentado una sola propuesta desde marzo de 2020, solo ha puesto palos en la rueda, ha promocionado movilizaciones, ha juntado firmas y ha sido derrotado. La gente no cambia y este Frente Angosto, menos", finalizó.