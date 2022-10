Pit-Cnt estará en alerta y tiene ya tres ejes de conflicto con el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt estará en alerta durante los últimos meses del año ante una serie de reclamos que, según afirma la central de trabajadores, el gobierno no atiende.

De antemano, el Pit-Cnt ya está analizando realizar una movilización -sin paro- por el Centro de Montevideo, adelantó su vicepresidente, José Lorenzo López.

El objetivo es “enfrentar el modelo de desigualdad” que según los sindicatos promueve el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, y enfatizar el rechazo a iniciativas como el proyecto oficial de reforma de la seguridad social, que será enviado esta semana al Senado; las modificaciones que el oficialismo planea introducir en la ley de negociación colectiva; y “la política de recortes” a los trabajadores, tal como enumeró López.



La medida, prevista para fines de este mes o principios de noviembre, contaría con la participación de organizaciones sociales como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) que integran junto al Pit-Cnt la Intersocial, un movimiento que se presenta como una “herramienta para frenar la ofensiva del gran capital”.

De los tres ejes de conflicto, uno bien importante es sin, sin duda, el proyecto del gobierno de reforma de la seguridad social, que en lo medular supondrá el aumento de la edad de retiro para casi todos los trabajadores de 60 a 65 años.



“Nos estamos preparando para dar pelea porque entendemos que es altamente perjudicial para los trabajadores activos y la población en general”, dijo en ese sentido el vicepresidente de la central sindical.



Además del estudio del anteproyecto de esta reforma elaborado por la Comisión de Expertos de Seguridad Social, por parte de un equipo técnico del Pit-Cnt, los trabajadores evalúan “dar todos los pasos que correspondan”, señaló López. Eso implica desde recorridas por las bancadas de legisladores hasta otro tipo de medidas de fuerza.

Movilización y acto del Pit-Cnt. Foto: Francisco Flores.

Sobre los cambios a la ley de negociación colectiva, el vicepresidente del Pit-Cnt subrayó el rechazo de los trabajadores a la eliminación de la ultraactividad de los convenios. Esa modificación obligaría a renegociar no solo salarios sino condiciones de trabajo cada vez que los acuerdos expiran. “Arrancar de cero no va a ser solo una complicación para los trabajadores, sino para las cámaras empresariales. No es la misma actitud cuando uno va a negociar si se ha asegurado determinado beneficio a que si corre riesgo de perderlo. Eso crispa más y puede generar más conflictividad”, dijo López.



“Lo que más nos preocupa es que ni siquiera con esas modificaciones las cámaras empresariales aseguran la posibilidad de retirar la queja de la OIT”, agregó el dirigente sindical. “Modificar una ley sin un compromiso de las cámaras de retirar la queja, me parece que es una política de recorte de derecho a los trabajadores”, opinó.

La pobreza y el impacto de la inflación y el desempleo en los sectores sociales más vulnerables es el otro gran tema en la agenda de los sindicatos.



“Los números de la economía han crecido muy por encima de la expectativa del gobierno, pero a la misma vez que aumenta la pobreza se muestra que la acumulación de la riqueza sigue en pocas manos y que no hay un derrame como se había planteado”, apuntó.



De todos modos, para López el nivel de conflictividad de aquí a fin de año dependerá del Ejecutivo. “Si el gobierno quiere confrontar y no negociar la crispación va a ser mucho más grande y la conflictividad va a aumentar”, advirtió. En cambio, “si se abren espacios de diálogo y se respeta la negociación colectiva, eso ayudará a descomprimir”.