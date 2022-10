“Me sentí respaldado por la coalición”, asegura Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que se sintió respaldado por la coalición de gobierno tras la sesión del Senado donde el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, explicó cómo procedió esta administración frente al caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, imputado por su presunta actividad delictiva.

“Yo en lo personal me sentí respaldado porque recibí llamadas y mensajes. No tengo nada de qué quejarme”, respondió el mandatario en rueda de prensa ayer, ante la consulta de si esperaba más apoyo.



Como informó El País, en la conferencia de prensa tras la comparecencia parlamentaria participaron exclusivamente legisladores blancos, con la excepción del senador colorado Germán Coutinho. En el Parlamento también se presentaron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, que no estaban obligados por la Constitución a asistir.



Ante otras consultas sobre el caso de Astesiano, el presidente señaló que no hablará más en tanto la Justicia siga investigando. “He hablado lo suficiente”, remarcó, y recordó los intercambios que tuvo con la prensa desde que se hizo pública la imputación del excustodio a fines de setiembre.

Evento

Lacalle Pou participó junto a otras autoridades del gobierno en el evento por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebró de tarde en el gimnasio municipal de Blanquillo (Durazno). Allí destacaron el Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias.



El presidente reconoció el rol de las trabajadoras rurales en sus comunidades. “Sé que cuando hay un problema en la escuela, en el liceo, cuando hay un vecino lastimado, por lo general, es una de esas mujeres que está haciendo punta y convocando”, subrayó.