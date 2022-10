Fiscal del caso Astesiano respondió a cuestionamientos de senador Gandini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, respondió en Twitter a los cuestionamientos que realizó el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini sobre la independencia de los fiscales en las causas que involucran al gobierno. "Cuando tenemos dos problemas nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble”, expresó el senador nacionalista en una reunión en Mercedes. La Fiscalía emitió anoche un comunicado rechazando las palabras del legislador. También lo hizo en Twitter el fiscal Willian Rosa, presidente de la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay.

“Mi compromiso funcional no tiene color”, escribió anoche la fiscal Fossati en la red social y aclaró que “cada fiscal puede responder solo por su trabajo”. Además, agregó que no integra la Asociación de Fiscales y por lo tanto la respuesta que brindó el fiscal adscripto Rosa no la representa.



“En lo personal, dejo todo de mi para dar una respuesta seria y no dilatada en mis casos”, enfatizó. Fossati también dijo que el anterior Fiscal de Corte, Jorge Díaz, había “ignorado sistemáticamente” sus pedidos de asignación de recursos en situaciones excepcionales, “ lo que hoy no me pasa dentro de las acotadas posibilidades de la institución, lo que me permite trabajar mejor”.



La fiscal sugirió que no se realizaran consideraciones generales y que en tal caso se denuncien al superior los casos demorados “El tratar de dar respuestas rápidas no debería ser el problema. Cumplir de la mejor manera posible la función tampoco”, concluyó.

Ante las reiteradas preguntas de periodistas sobre afirmaciones del Senador Gandini, en cuanto a que percibe una diferencia entre la celeridad de las investigaciones desde que su Partido es gobierno respecto de lo que sucedía antes, y sobre la respuesta del Fiscal Adscripto Rosa — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) October 15, 2022

En una reunión con jóvenes del Partido Nacional en Mercedes, Gandini dijo que "el fiscal no hizo una averiguación todavía" en el caso del narcotraficante Rocco Morabito. "¿Cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo”, apuntó, en declaraciones consignadas por el medio local Agesor.



"Me da la impresión que ganamos el gobierno pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno, y recién estamos acercándonos a conocer cómo se maneja, todavía tenemos muchas dificultades. Muchas de estas auditorías hay que hacerlas con funcionarios públicos, y dejaron instalado un sistema de funcionarios que está copado, con funcionarios de carrera que pertenecen a otras ideas. A veces está difícil gobernar”, aseguró el legislador.